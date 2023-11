A- A+

CINEMA Recife recebe o In-Edit, festival de documentários musicais, pela primeira vez; confira programação Mostra conta com exibições de filmes sobre grandes nomes da música, no Cinema da Fundação Derby e Teatro Fernando Santa Cruz

Realizado há 15 anos em São Paulo, o In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical chega ao Recife pela primeira vez. De 22 a 30 de novembro, a mostra promove sessões de filmes, shows e conversas, no Cinema da Fundação Derby e no Teatro Fernando Santa Cruz, com entrada gratuita.

Na abertura, o destaque é a exibição do documentário pernambucano “Frevo Michiles”, de Helder Lopes, sobre o reverenciado compositor Jota Michiles. Após a sessão, às 20h, a Orquestra de Bolso promove show com participação do cantor Juba.

Com títulos nacionais e internacionais, a programação traz documentários focados em artistas da música. Filmes sobre nomes como Elis Regina e Tom Jobim, Miúcha, Fausto Fawcett, Lupicínio Rodrigues, Syd Barrett e Pink Floyd, Moa do Katendê e a cantora cubana Omara Portuondo estão previstos.



Ao final de algumas exibições, o festival promove bate-papos com diretoras e diretores dos respectivos filmes. No dia 24, às 20h, no Cinema da Fundação, a cineasta Jorane Castro conversa sobre “Terruá Pará”, filme vencedor do In-Edit Brasil 2023, que faz sua pré-estreia em Pernambuco.

O encerramento do In-Edit Brasil, no dia 30, às 20h, será com a exibição do premiado “Manguebit”, de Jura Capela, no Teatro Fernando Santa Cruz. A sessão será apresentada pelo diretor e seguida de show com a banda Joia Rara, com convidados como Rogerman e Cannibal.

Confira a programação do In-Edit Recife:

22 de novembro

Teatro Fernando Santa Cruz

20h - “Frevo Michiles” (84')

* Sessão de abertura, apresentada pelo diretor Helder Lopes

21h30 - Show da Orquestra de Bolso, com participação do cantor Juba

23 de novembro

Cinema da Fundação Derby

16h - La danza de los mirlos (85')

18h - Fomadou konate - the king of the djembe (78')

20h - Have you got it yet? the story of Syd Barret and Pink Floyd (94')

24 de novembro

Cinema da Fundação Derby

16h - Sonic Fantasy (95')

18h - Miúcha, a voz da Bossa Nova (98')

20h - Terruá Pará (100') *

* Sessão apresentada pela diretora Jorane de Castro.

* Após a sessão, DJ Session “Terruá Pará”, com o DJ Ari Falcão, no café do saguão

25 de novembro

Cinema da Fundação Derby

14h30 – Sua majestade, o passinho (22') *

16h - De você fiz meu samba (72')

18h - Omara (77')

20h - Elis & Tom, só tinha de ser com você (100')

* Sessão seguida de bate-papo com as diretoras Mannu Costa e Carol Correia

26 de novembro

Cinema da Fundação Derby

14h30 - Villa-Lobos em Paris (60')

16h - Reggae resistência (60') *

18h - Can and me (90')

20h - Carmine St. Guitars (80')

* Sessão seguida de bate-papo com os diretores Cecilia Amado e Pablo Oliveira

28 de novembro

Cinema da Fundação Derby

16h - Moa - raiz afro mãe (100')

18h - Lupicínio Rodrigues - confissões de um sofredor

20h - Peixe abissal (110')

29 de novembro

Cinema da Fundação Derby

16h - The Elephant 6 Recording co (93')

18h - Mostra Reverbo (60') *

20h - Fausto Fawcett na cabeça (103')

*Sessão seguida de bate-papo com equipe de produção e convidados.

30 de novembro

Teatro Fernando Santa Cruz

20h - Manguebit (100')

Sessão de encerramento, apresentada pelo diretor Jura Capela

22h - Show da banda Joia Rara, com participação de Cannibal e Rogerman



