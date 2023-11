Recife recebe "Os Ensaios da Melody" em janeiro; saiba informações de ingressos e data

A- A+

A turnê pré-carnavalesca “Ensaios da Anitta” foi um sucesso no início deste ano e já tem agenda confirmada para 2024. Inspirada na “Girl from Rio”, a funkeira carioca MC Melody anunciou seu próprio projeto no mesmo estilo, que chega ao Recife no dia 13 de janeiro.

Com produção local da Ahava Produções, o show "Os Ensaios da Melody" ainda não teve o seu local de realização divulgado. Os ingressos, no entanto, já estão em pré-venda no Sympla por R$ 15 (meia-entrada), R$ 30 (inteira) ou R$ 80 (open bar).

Melody e Anitta costumam “trocar farpas” na internet há algum tempo. Recentemente, a adolescente usou o Instagram para recusar publicamente o convite da cantora internacional para lançar um remix do hit “Mil Veces”.

“Muito obrigada pelos elogios, mas, sinceramente, eu estou em outra fase da minha carreira. Enfim, o jogo virou. Não estou a fim, não”, disse Melody, que, no entanto, anunciou uma versão de outra música de Anitta.

Na última sexta-feira (27), a funkeira de 16 anos revelou o teaser de “Cara de Anjo”, o que ela chamou de “versão melhorada” da música “Meiga e Abusada”, sucesso do início da carreira de Anitta, que devolveu a alfinetada com um comentário: “Será que vou liberar?”.



Veja também

LUTO Matthew Perry não escondia qual colega de 'Friends' mais o ajudava em luta contra drogas