A- A+

Ano Novo Recife recebe Pré-Réveillon BKST, no Dowtown Pub, em Boa Viagem Evento de rock ocorrerá nesta quinta (28); Ingressos a R$ 20, no local

O rock and roll vai tomar conta do Recife nesse final de ano, no Pré-Réveillon BKST, na Downtown Pub, em Boa Viagem, nesta quinta-feira (28), a partir das 20h. O evento vai contar com as bandas Allinah (Indie, Pop e Rock Cover), Loucomotiv (Pop Rock) e Livdez (Rock Internacional/Nacional anos 80/90). Ingressos no valor de R$20,00 sendo vendidos no local.

Sobre a BKST

A produtora Backstage tem 20 anos de história na área de produção de bandas e eventos, com seu primeiro evento na Downtown promete encerrar 2023 com chave de ouro. Mais informações via instagram.

Programação:

Allinah - 21h às 22h30

15 min intervalo

Livdez - 22h45 às 00h15

15 min intervalo

Loucomotiv - 00h30 às 02h

Serviço:

Evento: Pré-Réveillon BKST

Local: Downtown Pub - Avenida Boa Viagem, n° 618

Data/hora: 28 de dezembro, a partir das 20h

Entrada: R$20,00

Ingressos no local

Veja também

2024 Vinte e quatro dicas culturais imperdíveis para 2024