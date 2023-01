Recife recebe três musicais infantis neste final de semana

A- A+

O mês de férias se aproxima do fim e uma opção para os pais é levar a criançada ao teatro. O Recife recebe no sábado (21), o musical "Enrolados: A Nova Aventura de Rapunzel", apresentação única no Teatro Barreto Júnior às 16h30. Já no dia (22), há duas opções: o "Reino Congelado-inspirado em Frozen”, apresentação que acontece às 15h, no Teatro do Centro de Eventos. No mesmo teatro, às 17h tem sessão de “Encanto: Os dons da Família Madrigal”. Todos os ingressos podem ser comprados no Sympla ou na bilheteria dos teatros. O evento é promovido pela companhia Helena Siqueira Produções.

No teatro Barreto Júnior, o musical "Enrolados: A Nova Aventura de Rapunzel", traz um roteiro divertido que emociona o público com personagens cômicos, lindas canções e muitas aventuras. É um espetáculo para toda a família se emocionar e entender a força interior e a força de seus sonhos. Entre os personagens, a princesa Rapunzel, a feiticeira Gothel, Flynn Rider. Emmanuel Matheus assina a direção da peça, adaptação teatral é de Ivaldo Cunha, Madson de Paula é o responsável pela coreografia

SERVIÇO:

Enrolados: A Nova Aventura de Rapunzel

Quando: sábado (21) às16h30

Local: Teatro Barreto Júnior

Entrada: R$60,00 (inteira) R$30,00 (meia), podem ser comprados no site sympla ou na bilheteria do teatro

No Teatro do Centro de Eventos, o musical “Encanto: Os dons da Família Madrigal” se apresenta. Na história a família Madrigal que é protegida pelas montanhas da Colômbia e abençoados por um milagre, vive num vilarejo recluso chamado de Encanto. A peça apresenta reflexões sobre relações familiares, quem somos no mundo e o que nos faz especiais. A magia transformou o lugar em um paraíso, todos os Madrigal ganham dons mágicos e especiais, menos Mirabel, que salva sua família. Encanto, tem adaptação teatral e direção de Ivaldo Cunha Filho e coreografias de Kássio Soares.

SERVIÇO:

Encanto

Quando: domingo (22). às17h

Local: Centro de Eventos Recife, Imbiribeira, Recife-PE

Entrada: R$60,00 (inteira) R$30,00 (meia), podem ser comprados no site sympla ou na bilheteria do teatro

Uma das mais belas histórias de amor chega ao Centro de Eventos Recife: “O Reino Congelado- inspirado em Frozen”. O espetáculo conta a história das irmãs Elsa e Anna, que eram muito amigas quando crianças. Elsa, a mais velha, tem o poder de transformar tudo que toca em gelo e produzir neve. Elas passam por alguns contratempos, perdas, revelações, aventuras e emoções. O musical que retrata sobre o poder do amor é feito com elenco pernambucano, formado por atores e bailarinos. Montagem tem adaptação teatral e direção de Ivaldo Cunha Filho, assistência de direção é assinada por Kleber Valentim e as coreografias por Kassio Soares.

SERVIÇO:

O Reino Congelado

Quando: domingo (22), às15h

Local: Centro de Eventos Recife, Imbiribeira, Recife-PE

Entrada: R$60,00 (inteira) R$30,00 (meia), podem ser comprados no site sympla ou na bilheteria do teatro

Veja também

RECEITA Torta de maçã com creme: confira receita clássica do doce