A- A+

Carnaval 2026 Recife: Riot Games, desenvolvedora do LoL, realiza ação de Carnaval no Galo da Madrugada A empresa estreia o Mural Galo da Madrugada neste sábado (14), às 9h

Os jogadores de League of Legends (LoL), um dos games mais populares do mundo, passsarem o Carnaval no Recife terão a chance de encontrar um símbolo dessa paixão do universo virtual no meio da folia.

A Riot Games, desenvolvedora do jogo, promove, neste sábado (14), a partir das 9h, uma ação especial durante o Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de Carnaval do mundo, que desfila pelas ruas do centro da capital.

Os fãs e foliões encontrarão grafite que representa os personagens e a comunidade do Wild Rift em um dos principais pontos do desfile, o galpão oficial da agremiação, localizado na Avenida Sul. O mural de 25 metros de largura foi idealizado e executado pelo artista pernambucano Jota Zer0ff.

Segundo Zer0ff, criar uma arte para um espaço grande sempre é um desafio, mas o uso da tecnologia tem contribuído para tornar o processo mais rápido. O artista ainda explica que a idealização do projeto foi orientada por referências fornecidas pela própria Riot Games.

Apesar de não ser jogador de League of Legends, ele é fã de projetos paralelos da empresa, o que ajudou no processo criativo.

"É uma emoção e responsabilidade enorme. O LoL com sua grandeza no ramo de jogos há anos, e o Galo com sua grandeza histórica e força cultural. Só alegria de estar nessa", comenta.

A experiência faz parte do CarnaRift. Em 2023, a Riot Games veio ao país e apresentou o CarnaWild, uma iniciativa que celebra a festa brasileira dentro do universo do LoL, e virou uma tradição anual para os jogadores.

Mural do Galo da Madrugada | Foto: Riot Games/Divulgação

Durante a experiência imersiva, são realizadas missões especiais, concursos de cosplay, cospobre e fanart, além de torneios competitivos.

“Sabemos o quão especial é ver nossa cultura representada dentro do jogo, e poucas coisas são tão brasileiras quanto o carnaval. Nos últimos anos o Wild Rift estabeleceu essa conexão por meio do CarnaWild, mas enxergamos a oportunidade de trazer os outros jogos do nosso ecossistema para a folia. O CarnaRift nos permite celebrar esse momento ao lado de todos os jogadores da nossa comunidade”, comenta Victor Hugo Capelini, gerente de marca na Riot Games Brasil.

O evento, no entanto, acontece apenas em São Paulo, com o Bloquinho CBLOL, na Riot Games Arena SP.

Serviço

Mural Galo da Madrugada

Local: Avenida Sul, próximo ao número 667, no Centro do Recife

Data: A partir de sábado, 14 de fevereiro

Horário: A partir das 9h





Veja também