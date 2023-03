A- A+

RECIFE SAMBA PE Recife Samba PE: Gerlane Lops retorna com projeto neste sábado (1º) Projeto é retomado após dois anos, com tradicional roda de samba formada por convidados

A tradicional roda de samba comandada pela pernambucana Gerlane Lops, volta a "ocupar" o Palácio Enéas Freire, sede do Galo da Madrugada, neste sábado (1º), com o retorno do projeto "Recife Samba de Pernambuco".



Após dois anos sem realização, o projeto, já integrante do calendário cultural da cidade, traz para a primeira edição do ano os convidados Martins, Nega do Babado, Afoxé Oriki Oxum, Cantor PH, Joyce Alane e Helena Cristiana.





A festa começa a partir das 19h e os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas), que podem ser adquiridos no Sympla.

Serviço

Recife Samba PE, com Gerlane Lops e convidados



Quando: Sábado (1º), a partir das 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada



Ingressos no Sympla, R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas)

Rua da Concórdia, 984, São José

Informações: 9 9993-9234 // 3224-2899

Instagram: @gerlanelopsoficial



