Recife se transforma em palco para Manguezassa, evento gratuito em alusão ao Manguebeat 

O Bairro do Recife, situado no coração da capital pernambucana, se transforma em palco na noite desta quarta-feira (11), para receber shows do Manguezassa, um evento gratuito em alusão ao movimento cultural Manguebeat, surgido há pouco mais de 30 anos.

As apresentações acontecem no Cais da Alfândega, em frente à Livraria Jaqueira e ficam a cargo de nomes que ajudaram a consolidar o movimento, como Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Eddie, Devotos, Lira, Jéssica Caitano e Lia de Itamaracá. A noite de música começará com DJ Da Mata nas pick-ups, a partir das 21h.



Entre as atrações mais aguardadas, está a banda Nação Zumbi, que tem “Maracatu Atômico” e “Da Lama Ao Caos” como um dos grandes sucessos. O grupo inicia sua apresentação à 0h.

Para o vocalista da NZ, Jorge Du Peixe, a subida ao palco durante a madrugada será como reforçar o legado do movimento, nos mais diferentes cenários, tanto a nível estadual quanto nacional.

“Acho que o legado está presente em várias áreas, seja no cinema, na literatura pernambucana ou na música do Brasil. O legado se espalha em vários formatos. A própria resistência em quebrar paradigmas e assumir a ‘brasilidade’ e a cultura essencialmente brasileira, com seus folguedos, com cada região apresentando sua força cultural. Então, esse legado se estende e persiste, é visível nas novas gerações musicais, não só de Pernambuco, mas do Brasil também”, afirma, antes de celebrar a importância das exibições de Lira, Jéssica Caitano e Lia de Itamaracá.

Esses artistas serão convidados ao palco durante o show de Nação Zumbi. “Todos os convidados têm ligação ou são extensão do que somos. Isso mostra um reflexo do que a gente vem fazendo. Jéssica (Caitano), em sua vertente de rap, cantada de uma maneira rápida, mas com força e intenção do repente, aliado a novas tecnologias. Lia de Itamaracá, uma pessoa que já é Pernambuco na essência também, com a sua ciranda, e participou de discos nossos. E Lira também, somos parceiros em projetos, letras, intenções poéticas e sonoras. Todos têm um papel importante, a partir desse grito, e todos se mantêm na ativa, vivos, latentes ainda”, finaliza o artista.

