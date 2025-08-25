A- A+

cinema Recife será a primeira capital do Nordeste a receber a estreia do longa "Meu Amigo Lorenzo" Filme de Andrè Luiz Oliveira acompanha trajetória de Lorenzo Barreto, do diagnóstico de autismo à vida adulta

"Meu Amigo Lorenzo", produção do cineasta e músico André Luiz Oliveira, chega ao Recife no Cinema do Museu no dia 30 de agosto e que segue em cartaz até 4 de setembro. O longa registra 15 anos da trajetória de Lorenzo Barreto, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde a infância.

O circuito de exibição parra em várias capitais do Norte, Nordeste e Centro Oeste, mas chega primeiro na Capital Pernambucana. A programação inclui, no dia 31 de agosto (domingo), às 14h30, uma sessão com exibição seguida de debate com André Luiz Oliveira, a musicoterapeuta Clarisse Prestes e profissionais especializados.

Premiado como Melhor Longa-metragem pelo público no Festival Primavera do Cine, em Vigo, na Galícia (Espanha), "Meu Amigo Lorenzo" começou a ser filmado em 2007, quando Clarisse Prestes convidou seu companheiro de vida André Luiz para registrar sessões de musicoterapia com Lorenzo, então com quatro anos de idade. As primeiras imagens, feitas em fita MiniDV, abriram caminho para um acompanhamento contínuo durante 15 anos, resultando em um retrato intimista do desenvolvimento artístico e pessoal do jovem.

"Percebi que ele tinha imensas qualidades musicais e enormes impossibilidades psicomotoras. Isso teve um impacto imenso sobre mim. Quando nos conhecemos, Lorenzo tinha 4 anos e não parei de filmá-lo até os 19. Sem nenhuma ideia do que iria fazer, muito menos que resultaria num filme de longa-metragem", afirma André Luiz.

Serviço

Estreia de "Meu Amigo Lorenzo"

Quando: Sábado 30 até 4 de setembro

Onde? Cinema do Museu Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife - PE, 52060-590

Entrada gratuita pelo site

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também