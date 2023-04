Recife Trap é um dos destaques da agenda do fim de semana; confira programação

A- A+

Feriadão combina com fim de semana de agitos, dos mais variados: pode ser uma vibe meio "Recife Trap Festival" mas também tá valendo "cair no choro" para celebrar o Dia Nacional do gênero com festival lá no Santa Isabel.



Mas tem também samba para quem é do batuque e vibe erudita para quem tá a fim mesmo de um concerto com a Orquestra de Câmara do Recife. Portanto, tem programação para todos os gostos e bolsos. Bora, né?

CINEMA

Cena do filme "Rio Doce"

Filme pernambucano "Rio Doce", de Fellipe Fernandes

Sinopse: Tiago é um jovem trabalhador que descobre a identidade do pai ausente, quando conhece as suas meias-irmãs, fato que o leva a questionar a sua própria identidade às vésperas de completar 28 anos. Morando em Rio Doce, na periferia de Olinda, região metropolitana do Recife, ele luta para encontrar seu lugar no mundo. Nesse processo, ele fortalece laços afetivos, transformando assim sua forma de ser e de ver o mundo.



Crédito: Divulgação

"Beau tem Medo", de Ari Aster

Sinopse: Estrelando Joaquin Phoenix, que interpreta Beau, um homem extremamente tenso que tem um relacionamento complicado com sua mãe dominadora e nunca conheceu seu pai. Quando sua mãe morre, ele faz uma viagem para sua antiga casa, que irá despertar alguns elementos sobrenaturais latentes. É uma comédia com tons de pesadelo.

SHOWS E FESTAS

Crédito: Reprodução

Recife Trap Festival



Quando: Sábado (22)

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 130 no site Bilheteria Digital

Gerlane Lops | Crédito: Tiago Nunes/Divulgação

Feijoada de São Jorge

Com Gerlane Lops e outras atrações



Quando: Sábado (22), a partir das 13h

Onde: Casa Estação da Luz



Ingressos R$ 180 no site Bilheteria Digital

Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Informações: 9 9993-1331

Instagram: @casaestacaodaluz

Crédito: Reprodução/Instagram

Rebel XX com DJ Anne Louise



Quando: Sábado (22), a partir das 22h

Onde: Club Metróple



Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Informações: 9 9828-1640

Instagram: @clubmetropole

Banda Zimbra | Crédito: Reprodução/Instagram

Banda Zimbra



Quando: Sábado (22), a partir das 16h - abertura da casa

Onde: Estelita

Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Instagram: @estelita.recife

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Cris Galvão, sambista | Crédito: Reprodução/Instagram

Projeto Salve Jorge, com Cris Galvão



Quando: Sábado (22), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo



Ingressos a partir de R$ 20, no local



Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Informações: 9 9933-9234

Instagram: @emporiobarrozo

Paço do Frevo

Do Choro ao Frevo

Com Quinteto Chorado e músicos convidados



Quando: Sábado (22), 17h

Onde: Paço do Frevo



Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada), na bilheteria do museu



Rua da Guia, s/n, Bairro do Recife

Informações: 3355-9500

Instagram: @pacodofrevo

Betto do Bandolim

Festival Recife Carinhoso

Com Betto do Bandolim entre outras atrações



Quando: Domingo (23), 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel

Ingressos na bilheteria do teatro a partir R$ 20 (meia-entrada)



Praça da República, s/n, Santo Antonio

Informações: 9 9846-6468

Instagram: @teatrodesantaisabeloficial

Orquestra de Câmara de Pernambuco

Circuito de Música de Câmara - Edição Armorial



Quando: Domingo (23), 17h

Onde: Concatedral de São Pedro dos Clérigos, Pátio de São Pedro



Acesso gratuito



TEATRO

Espetáculo "O Ovo Mágico"

"O Ovo Mágico"

Quando: Sábado (22), 16h

Onde: Camará Shopping (Piso L3)



Acesso gratuito

Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Informações: 3050-9050

Instagram: @camarashopping

Crédito: Lucius Teixera

"No Recife a Lua é Mais Cheia"

Quando: Sábado (22) e domingo (23), 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho



Ingressos no Sympla a partir de R$ 15



Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife





EXPOSIÇÃO

"Desvendando os Tubarões"

Quando: Sábado, 22 e 29 e domingo 23 e 30 de abril, das 13h às 19h

Onde: Shopping Recife

Acesso gratuito

Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Informações: 3464-6464

Instagram: @shoppingrecife

