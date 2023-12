A- A+

Trap Recife Trap Festival 2024 terá dois dias de festa e principais nomes da cena no line-up Filipe Ret, Poze do Rodo, Orochi, Cabelinho, Matuê e Wiu estão entre as atrações

Considerado o maior festival de trap do Brasil, o Recife Trap Festival confirmou uma super edição para 2024, com dois dias de festa e os principais nomes do ritmo no lineup. Tomando conta, mais uma vez, da área externa do Centro de Convenções, com uma estrutura a altura do festival, o evento acontecerá nos dias 26 e 27 de abril.

Na sexta-feira, dia 26 de abril, o evento receberá nomes consagrados como Filipe Ret, Poze do Rodo, Orochi, Kayblack, Ryan SP, Major SP, Yunk Vino, Froid e Cinthia Luz e Caio Luccas. Na segunda noite do evento, no dia 27 de abril, será a vez do público pernambucano curtir os shows de Cabelinho, Matuê, Wiu, Veigh, Hariel, TZ da Coronel, Derek, Ryu The Runner e Djonga.

Com três opções de áreas, os ingressos custam R$ 110 (frontstage), R$ 200 (Open Bar) e R$ 500 (Lounge Sounds), por dia de festival. Para o público que deseja curtir os dois dias de festa, os ingressos casadinha, com entrada para os dias 26 e 27 de abril, custam R$ 160 (frontstage), R$ 340 (Open Bar) e R$ 800 (Lounge Sounds). As entradas podem ser adquiridas nas Lojas Esposende dos Shoppings RioMar, Recife e Tacaruna ou no site da Bilheteria Digital.

