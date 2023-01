A- A+

MÚSICA Recife Trap Festival anuncia nova edição com dois dias de festa e 20 atrações no line-up O evento acontecerá nos dias 21 e 22 de abril, na área externa do centro de convenções

O Recife Trap Festival ganhará uma nova edição na capital pernambucana. O evento promete superar edições anteriores: Serão dois dias de festa, nos dias 21 e 22 de abril, com 20 atrações de sucesso, divididos em dois palcos na área externa do Centro de Convenções.

Trazendo alguns dos maiores nomes do ritmo musical do momento, na sexta-feira, dia 21, o evento será comandado por L7nnon, Teto, Matuê, Hungria, Costa Gold, Cabelinho, Filipe Ret, Tz da Coronel, Mc Daniel, DelaCruz. Já no sábado, dia 22, sobem ao palco Xamã, Major RD, Poze do Rodo, Orochi, Chefin, Oruam, Bin, Maneirinho, Sidoka, Ryan SP.

À venda nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, e online no site da bilheteria Digital, os ingressos custam, cada dia, R$ 130 (frontstage) e R$ 220 (open bar de Whisk Jhonnie Red, Cerveja (a definir), Gin Larios, Vodka Sminorff, Refrigerante diversos, Água, Tónica). Para o público que deseja curtir os dois dias, o festival conta com o ingresso Casadinha, que custam R$ 180 (frontstage) e R$ 360 (open bar) os dois dias.

Serviço:

Recife Trap Festival

Quando: 21 e 22 de abril

Onde: Centro de Convenções, Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho

Ingressos: lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, e online no site da bilheteria Digital R$ 130 (frontstage) e R$ 220 (open bar de Whisk Jhonnie Red, Cerveja (a definir).

Veja também

CULINÁRIA Lia de Itamaracá, Nara Couto e Luísa Sonza são as convidadas da semana de "Uma Senhora Panela"