Recife vai receber exposição inédita sobre Ariano Suassuna

Uma imersão multimídia na vida e obra do escritor Ariano Suassuna deverá aportar no Recife, no próximo mês de novembro de 2024. Atualmente em cartaz no espaço Luzzco em João Pessoa (PB), “O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso” foi tema de uma conversa nesta terça-feira (30) entre o CEO do Luzzco, Jader França; Dantas e João Suassuna – filho e neto do romancista, respectivamente; e o prefeito do Recife, João Campos.

A exposição é dividida em cinco atos: Ato I: Amor pela poesia; Ato II: Amor pela sua aldeia; Ato III: Amor da vida; Ato IV: Amor que contagia e Ato V: Amor imorrível. Ela oferece aos visitantes a oportunidade de explorar as diversas nuances da vida e obra de um dos maiores intelectuais do País.

A experiência une tecnologia, cenografia e peças que pertenceram em vida ao escritor, como seus manuscritos, sua cadeira e o traje em homenagem ao clube do coração, o Sport Club Recife, detalhes que encantam e emocionam os visitantes.

Coração

“A exposição já está acontecendo na Paraíba, terra natal de Ariano, e em novembro estará na sua terra do coração, aqui em Recife. Agradecer a Jader, João e Dantas por esta iniciativa e que bom que o Recife será a segunda cidade do Brasil a receber essa experiência imersiva”, agradeceu João Campos durante o encontro.

Estavam presentes ainda o deputado federal, Pedro Campos; o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello; e o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.

Nas redes sociais, o prefeito também anunciou que os recifenses poderão apreciar um pequeno spoiler da exposição em junho, quando completa 10 anos da partida de Ariano Suassuna, com uma mostra de luzes que acontecerá no Marco Zero.

Para criar a exposição, Jader contou com uma equipe que dedicou alguns meses na realização de um amplo trabalho de pesquisa e também com a participação do próprio João Suassuna.

Paraíba

Apesar de ter nascido em João Pessoa, Ariano se mudou aos 15 anos para o Recife, onde cultivou uma profunda ligação com Pernambuco. Foi aqui que ele deu início em sua carreira literária, conheceu e se casou com Zélia de Andrade Lima, com quem teve seis filhos.

Entre as diversas contribuições deixadas ao longo da vida, como ativista cultural, fundou o Movimento Armorial, e como gestor público, ocupou o cargo de secretário de Cultura em duas ocasiões, nos governos de Miguel Arraes e Eduardo Campos.

