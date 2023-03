A- A+

shows Recife + Verde acontece neste sábado, no Classic Hall Evento conta com shows de Baiana System, Racionais e Djonga e outras atividades ambientais

O festival Recife + Verde acontecerá no Classic Hall neste sábado (1). Além do palco principal com shows de Baiana System, Racionais e Djonga, o evento também conta com atividades culturais, ambientais e educativas, além de pistas de skate e estúdios de tatuagens. O evento também promete promover o meio ambiente plantando uma muda de árvore para cada 10 ingressos vendidos.

Os Racionais MC's são uma das principais atrações do festival. Formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay, o grupo, que recentemente teve sua história contada no documentário "From the Streets of São Paulo", da Netflix, sempre foi sinônimo de luta contra preconceitos, exclusão social, abuso de autoridades e outros problemas que afetam a vida de negros e pobres.

Já o Baiana System integra a programação com os seus sucessos "Sulamericano", "Bola de Cristal", "Reza forte", "Duas Cidades" e "Playsom", junto com o rapper Djonga, o primeiro brasileiro indicado ao prêmio BET Hip Hop Awards, realizado nos Estados Unidos.

Além dos shows, o festival segue com as exposições: "Arte Reciclada", do artista plástico Alexandre Almeida, "O Rio das Capivaras", do fotojornalista Alexandre Gondim, e "Mundo dos Oceanos", do ativista e engenheiro de pesca Daniel Galvão do Instituto Salve Mar.



SERVIÇO

Recife + Verde

Com Baiana System, Racionais e Djonga

Quando: Sábado (1), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamemnon Magalhães, s/n - Olinda

Ingressos: a partir de R$ 140, adquiridos na bilheteria do Classic Hall e online através do site Acesso Ticket

Mais informações: 3427.7501

