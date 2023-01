A- A+

BBB 23 Recifense Domitila Barros compõe time Camarote do BBB 23 A modelo, nascida na periferia do Recife, cresceu no bairro da Linha do Tiro

A pernambucana Domitila Barros foi confirmada no time Camarote do Big Brother Brasil 23. Ela é natural do Recife, tem 38 anos e é modelo e ativista social. Sua vida foi, como ela mesma diz, “marcada por violência, miséria e fome”.

Ela é engajada em causas sociais, foi reconhecida pela Unesco, formou-se em Serviço Social, fez mestrado em Ciências Políticas e Sociais na Europa, virou atriz, modelo e, em 2022, foi a primeira imigrante e negra a ser coroada Miss Alemanha.

A modelo, nascida na periferia do Recife, cresceu no bairro da Linha do Tiro e conhece na prática as consequências de uma vida não sustentável. Compromissada com o desenvolvimento sustentável e a economia circular, a brasileira abraça abordagens multidisciplinares que são de extrema importância para a economia do século.

Domitila se desenvolveu na Europa e ganhou o mundo. Em 2022, se tornou a primeira imigrante e mulher negra a vencer o Miss Alemanha, que teve 159 concorrentes nas três fases. A ativista mora na Alemanha desde 2000, quando viajou para o país europeu para fazer mestrado na Universidade de Berlim, assim que concluiu a graduação em Serviço Social, em Pernambuco.

Ainda na infância, foi convidada para representar o Brasil em encontro promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), na virada do milênio, nos Estados Unidos. Na ocasião, ela recebeu o Prêmio Millennium Dreamer.

Veja também

Carnaval 2023 Recife abre inscrições para 12º Concurso do Rei e da Rainha do Carnaval da Pessoa Idosa