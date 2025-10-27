A- A+

Dança Recifense de 9 anos é aprovada para estudar dança clássica na Escola Bolshoi Beatriz Cavalcante Freitas passou na seleção com mais de 3 mil bailarinos inscritos, 320 deles classificados para a etapa final

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, sediada em Joinville-SC, divulgou o resultado da seleção nacional para ingressos de novos alunos, em 2026, com a recifense Beatriz Cavalcante Freitas, de 9 anos, moradora do bairro da Boa Vista, na área central da cidade, entre as aprovadas para cursar o 1º ano de Dança Clássica.

Realizada no último final de semana, entre os dias 24 e 25 de outubro, a seleção contemplou candidatos de Santa Catarina e de outros 17 estados brasileiros, além da Argentina e do Peru, que estiveram na cidade para disputar uma das vagas oferecidas pela instituição.

Neste ano, mais de 3 mil bailarinos participaram das pré-seletivas, resultando em uma média de 81 candidatos por vaga. Na etapa final, 320 crianças passaram por avaliações presenciais na sede da Escola. "A surpresa oi muito grande, estou muito feliz por conquistar essa vaga tão importante e tão sonhada", comemorou Beatriz.

“Eu ainda estou administrando, a ficha não caiu ainda. A gente chegou de viagem essa madrugada, então tudo é novo”, confessou Isabela Cavalcante, mãe de Beatriz. Ela acompanha e incentiva o sonho da filha, que estuda no 4º ano do Colégio Cristão do Recife, de Boa Viagem, e é atleta de ginástica do Clube Movimento, no bairro do Parnamirim.

Vanderleia Macalossi/Divulgação

Talento para a dança

Foi Cibele, primeira treinadora de ginástica de Beatriz, que identificou o talento da jovem para a dança. “Eu pensava ‘poxa, minha filha é boa nisso, sabe dançar e tal’. Mas ela viu além. Ela foi e convidou para ser da equipe de ginástica dela. E aí minha filha já entrou para a equipe, não foi nem para a escolinha, nem nada. Porque ela viu esse potencial que eu não enxergava”, contou.

A filha de Cibele, que hoje é amiga de Isabela, passou no ano passado na seleção do Bolshoi e já mora em Joinville. É ela que vai acolher Beatriz no início da adaptação ao Bolshoi, até que Isabela consiga se organizar para ir morar junto da filha.

“Ela vai ficar esse tempo com ela, aos cuidados dela, até que eu consiga me organizar para ir. Ela foi a primeira professora de Beatriz e já é uma grande amiga”, disse.



Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Acesso à elite da dança

“Descentralizar o acesso à arte é um dos grandes objetivos da Escola Bolshoi no Brasil: oportunizar formação artística de qualidade, promover a inclusão social e democratizar a cultura. Este ano, recebemos candidatos de mais de 17 estados brasileiros e de outros países, com uma média de 81 candidatos por vaga”, comentou Valdir Steglich, presidente da Escola Bolshoi no Brasil.

“Os aprovados demonstraram talento, disciplina e potencial, mas agora inicia-se uma nova etapa, que exigirá ainda mais foco, resiliência e determinação para seguir em busca do sonho de se tornarem bailarinos profissionais”, completou Steglich.



Seleção

Durante o processo seletivo, foram aplicados testes médico-fisioterápicos, que analisaram postura, estrutura física, habilidades motoras, frequência cardíaca e respiratória, força, musculatura e articulações. Os candidatos também participaram de testes artístico-musicais e cognitivos, que avaliaram técnica, musicalidade, flexibilidade, projeção cênica e desempenho intelectual.



Ao final das etapas, os candidatos aprovados iniciam o Curso de Dança Clássica da Escola Bolshoi em fevereiro de 2026. O curso é gratuito e tem duração de oito anos, com formação artística.

Vanderleia Macalossi/Divulgação

Os aprovados na Seleção Nacional serão bolsistas e recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar e todo o ensino técnico da dança.



Para a coordenadora da Seleção Nacional da Escola Bolshoi, Sylvana Albuquerque, o teste vai muito além da técnica.

“Muitas crianças vêm de realidades diversas, enfrentando desafios que não podemos imaginar. Elas carregam expectativas, medos e esperanças. Nossa missão é acolhê-las com respeito, empatia e carinho, independentemente de suas origens. Para muitas, essa pode ser a primeira vez que têm a chance de sonhar”, afirma.

Curso Livre Preparatório

Além dos aprovados para o 1° ano, a Escola Bolshoi oferece às crianças da rede pública de Joinville o Curso Livre Preparatório, também gratuito. O Curso Livre Preparatório da Escola Bolshoi é um projeto, derivado do processo seletivo que tem como objetivo ensinar os primeiros passos da dança e ajudar quem sonha em entrar na Escola Bolshoi no futuro.

Aprovados Dança Clássica Feminina - 1º ano - 2026

Adrielly Gomes de França - Joinville/SC

Alana Sodre Wisnesck - Casa Branca/SP

Alice Castelo Ribeiro Gonçalves de Souza - São Luís/MA

Amábile Todt Tomé - Joinville/SC

Ana Júlia Chiozzi Gomes - Sinop/MT

Beatriz Cavalcante Freitas - Recife/PE

Clarice Moura de Paiva - Parnamirim/RN

Isadora Furtado de Andrade - Joinville/SC

Laura Vassoler Martins - Porto Belo/SC

Lis Missagia Serpa Sandrini - Nilópolis/RJ

Lívia Scheffel Monteiro - Campo Bom/RS

Maria Eduarda Pastana Quaresma - Macapá/AP

Marina Nascimento Ferret - Rio de Janeiro/RJ

Maya Fogliatto Bulé - Cruz Alta/RS

Maya Franco Barbosa - Varginha/MG

Sarah Vieira Dutra - Joinville/SC

Sofia de Sousa dos Santos - Paranavaí/PR

Zoe Kendall Bailon Minay - Peru

Aprovados Dança Clássica Masculina - 1º ano - 2026

Apolo Giacomelli - Argentina

Arthur Miguel Barbosa de Aguiar - João Pessoa/PB

Daniel Viana do Monte - Guarapari/ES

Davi Silveira de Lima - Urussanga/SC

Emanuel Fernandes Estácio - São José/SC

Gustavo Henrique Capistrano - Joinville/SC

Higor Lagos Mercer Guimarães - Mafra/SC

João Felipe Ferreira Soares da Costa - Joinville/SC

João Pedro Bernardo de Oliveira da Silva - João Pessoa/PB

Kaio Dornelas dos Santos - João Pessoa/PB

Kalebe Gonçalves da Silva - João Pessoa/PB

Kristian da Silva Lourenço - Rio de Janeiro/RJ

Lucas Corrêa Reis - Joinville/SC

Luiz Guilherme Nascimento Silva - Tubarão/SC

Luiz Miguel Inocente Lima - Joinville/SC

Mikael Douglas Ferreira da Silva - João Pessoa/PB

Pedro Henriky do Carmo Jek - Rondonópolis/MT

Robério Gabriel da Silva Manoel - João Pessoa/PB

Victor Hugo Santana da Silva - Rio de Janeiro/RJ

Yuri Higino Figueiredo - João Pessoa/PB

Aprovados Curso Livre Preparatório 2026 - Joinville

Ana Beatriz Fagundes Oliveira

Ana Laura Braun Monteiro

Arthur Oening

Arthur Soares da Silva Nascimento

Conrado Bozoki Holz

Elisa Feller

Heitor Sousa Melo

Helena da Luz

Henrique Vieira Bernardes

Henzo Roberto dos Santos Barbosa

Iris Silva

Isabela do Vale

Isabella Louise da Maia

Isabely Côrrea Lisboa

Laryssa Rodrigues Padilha

Léo Delani Alves

Manuelly Vitória de Resende Stoge

Melissa Silva

Rian Machado do Carmo

Valentina Andrade da Silva



Veja também