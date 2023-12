A- A+

TELEVISÃO Recifense formado pelo ITA chega à pergunta do milhão no Domingão com Huck e erra resposta Engenheiro saiu do programa com premiação de R$ 300 mil

Em participação no quadro “Quem quer ser um milionário?”, do programa Domingão com Huck, o recifense Luiz Pradines, de 51 anos, chegou à pergunta do milhão. Engenheiro aeronáutico e mestre pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Luiz errou a resposta e saiu com uma premiação de R$ 300 mil do programa de TV.

Morador de Paris, o pernambucano foi questionado sobre quais esportes resultaram das práticas esportivas "Tsu chu e Harpastum”. Em dúvida, ele escolheu a ajuda meio a meio, que elimina metade das opções. Em seguida, Luiz optou por responder esgrima. No entanto, a resposta correta era futebol.

Com o erro, o engenheiro foi eliminado do programa na última pergunta. Em relato no Instagram, o pernambucano detalhou o momento vivenciado.

“Eu estava com uma chance bastante grande e parti do princípio que o público não iria me ajudar. Mas não posso pensar no que perdi. Eu ganhei muitas coisas. Ganhei o prêmio, obviamente, e a oportunidade de partilhar minha história. É ela que eu defendo aqui!”, afirmou.





