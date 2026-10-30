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MANGÁ Quadrinista recifense conquista prêmio internacional de mangá promovido por editora japonesa Heitor Amatsu venceu o Grande Prêmio da Young Magazine com a obra "Fly"

A produção de quadrinhos pernambucana conquistou reconhecimento no mercado japonês. Nesta sexta-feira (30), o quadrinista e ilustrador recifense Heitor Amatsu foi divulgado como um dos vencedores do Kodansha Manga Academy Award: Mangaka Discovery.

O concurso, internacional, é promovido pela Kodansha, uma das principais editoras de mangá do Japão. Sua obra, intitulada “Fly”, recebeu o Grande Prêmio da Young Magazine, uma das sete categorias da competição.

A primeira edição do concurso reuniu mais de 1,8 mil trabalhos de artistas de 51 países e regiões. A seleção foi realizada por equipes editoriais de diferentes publicações da Kodansha, que avaliaram as produções em busca de novos talentos para o mercado de quadrinhos japonês.

Entre os aspectos que chamaram a atenção dos jurados em “Fly” estão a narrativa visual, o uso de luz e sombra e a construção da atmosfera da história.



Na avaliação da equipe da Young Magazine, o trabalho se destaca pela capacidade de conduzir o leitor por meio das imagens, com escolhas visuais que contribuem para o desenvolvimento da trama. Os editores também ressaltaram a qualidade artística e narrativa da obra.

Reconhecimento e oportunidades

Com a conquista, Heitor receberá um prêmio de 300 mil ienes, acompanhamento de um editor profissional da Kodansha e convite para a cerimônia de premiação, em Tóquio, no Japão.



O trabalho também está previsto para ser publicado nas plataformas digitais da editora, K Manga e Comic Days, a partir de dezembro.

Artista independente, o recifense já publicou trabalhos no Brasil e na França e atualmente desenvolve projetos voltados ao mercado internacional.



Para ele, o reconhecimento representa um avanço importante na carreira e amplia as possibilidades de circulação de sua produção fora do país.

A conquista também coloca Pernambuco em evidência em uma competição que reúne artistas de diferentes partes do mundo e abre caminhos para a aproximação de criadores internacionais com a indústria japonesa de mangás.

A lista completa dos vencedores e os comentários da equipe editorial sobre as obras selecionadas estão disponíveis no site oficial da Kodansha.



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