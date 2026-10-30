Sex, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta30/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MANGÁ

Quadrinista recifense conquista prêmio internacional de mangá promovido por editora japonesa

Heitor Amatsu venceu o Grande Prêmio da Young Magazine com a obra "Fly"

Reportar Erro
"Fly", do recifense Heitor Amatsu, conquista prêmio internacional de mangá no Japão"Fly", do recifense Heitor Amatsu, conquista prêmio internacional de mangá no Japão - Foto: Divulgação

A produção de quadrinhos pernambucana conquistou reconhecimento no mercado japonês. Nesta sexta-feira (30), o quadrinista e ilustrador recifense Heitor Amatsu foi divulgado como um dos vencedores do Kodansha Manga Academy Award: Mangaka Discovery.

O concurso, internacional, é promovido pela Kodansha, uma das principais editoras de mangá do Japão. Sua obra, intitulada “Fly”, recebeu o Grande Prêmio da Young Magazine, uma das sete categorias da competição.

A primeira edição do concurso reuniu mais de 1,8 mil trabalhos de artistas de 51 países e regiões. A seleção foi realizada por equipes editoriais de diferentes publicações da Kodansha, que avaliaram as produções em busca de novos talentos para o mercado de quadrinhos japonês.

Entre os aspectos que chamaram a atenção dos jurados em “Fly” estão a narrativa visual, o uso de luz e sombra e a construção da atmosfera da história.

Na avaliação da equipe da Young Magazine, o trabalho se destaca pela capacidade de conduzir o leitor por meio das imagens, com escolhas visuais que contribuem para o desenvolvimento da trama. Os editores também ressaltaram a qualidade artística e narrativa da obra.

Leia também

• "Estação Encantada": período natalino do Shopping Recife será aberto neste domingo (1º)

• Selton Mello entra para elenco de "Ascent", série com Viola Davis

• Barbatuques entram em temporada na Caixa Cultural Recife a partir desta sexta (30)

Reconhecimento e oportunidades
Com a conquista, Heitor receberá um prêmio de 300 mil ienes, acompanhamento de um editor profissional da Kodansha e convite para a cerimônia de premiação, em Tóquio, no Japão.

O trabalho também está previsto para ser publicado nas plataformas digitais da editora, K Manga e Comic Days, a partir de dezembro.

Artista independente, o recifense já publicou trabalhos no Brasil e na França e atualmente desenvolve projetos voltados ao mercado internacional.

Para ele, o reconhecimento representa um avanço importante na carreira e amplia as possibilidades de circulação de sua produção fora do país.

A conquista também coloca Pernambuco em evidência em uma competição que reúne artistas de diferentes partes do mundo e abre caminhos para a aproximação de criadores internacionais com a indústria japonesa de mangás.

A lista completa dos vencedores e os comentários da equipe editorial sobre as obras selecionadas estão disponíveis no site oficial da Kodansha
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter