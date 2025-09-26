A- A+

CINEMA Recifest 2025 encerra programação com exibições de filmes no Cinema São Luiz Após a exibição do longa-metragem "Salomé", no sábado (27), evento realiza sua cerimônia de premiação

Na reta final de sua 11ª edição, o Recifest - Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero aporta no Cinema São Luiz. A histórica sala de cinema de rua recifense recebe a programação a partir desta sexta-feira (26), sempre a partir das 19h.

Abrindo a primeira noite, a Mostra Competitiva de Curtas apresenta dois blocos temáticos. O primeiro, “Família e seus ecos”, reúne quatro filmes que discutem vínculos e afetos familiares: "Tudo que importa" (SP), "Espelho da memória" (SP), "Mãe" (RS) e "A volta" (PE).

No segundo bloco, intitulado “Luto, amor e suas possibilidades”, serão exibidos quatro curtas sobre perdas e afetos: "Lá na Frente" (PE), "Ana e as montanhas" (GO/RJ), "Todo romance termina assim" (SP) e "Velcro" (PE).



A Mostra D.iva – Diversidade em Animação encerra a noite, apresentando o programa “Paraísos e Desejos”. Foram selecionados três curtas que exploram identidade e desejo por meio da animação: o brasileiro "Kabuki" (Brasil), "O comer de uma laranja" (Reino Unido) e "Dois garotos negros no paraíso" (Reino Unido).

“Salomé” (2024), longa-metragem dirigido por André Antônio, que venceu oito prêmios no Festival de Brasília, ganha exibição no sábado. O filme acompanha Cecília (Aura do Nascimento), uma modelo que retorna ao Recife e se envolve em uma seita dedicada à figura bíblica de Salomé.

Após a sessão do longa,o festival realiza sua cerimônia de premiação. Serão anunciados os vencedores das mostras competitivas, que neste ano reuniram 26 curtas selecionados entre 271 inscrições, número recorde do evento.



*Com informações da assessoria de imprensa.

