Cinema e diversidade Recifest divulga os 30 curtas selecionados para mostras competitivas; confira a lista Mostras competitivas da sua 10ª edição serão realizadas, de forma presencial, entre os dias 16 e 20 de outubro, no Cineteatro do Parque

O Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero (Recifest), festivais do segmento LGBTQIA+, anunciou os 30 curtas-metragens selecionados para participar das mostras competitivas da sua 10ª edição, que serão realizadas, de forma presencial, entre os dias 16 e 20 de outubro, no Cineteatro do Parque, no Recife.

Ao todo, 170 filmes, oriundos de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal, foram inscritos na edição. Dos 30 selecionados, seis concorrem ao prêmio de Melhor Filme Pernambucano e 24 disputam o título de Melhor Filme Nacional. Os vencedores de cada categoria serão escolhidos por um júri técnico e popular.

Entre os selecionados, obras de diversos gêneros cinematográficos. São 18 obras de ficção, sete documentários, três filmes híbridos e três curtas experimentais, vindos da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

Selecionados

Os curtas-metragens que participam das mostras competitivas são: A vida secreta de Delly, Aceso, Anarriê, Arapuca, As Inesquecíveis, Ave Maria, Casa de Bonecas, De noite, na cama, Deus Não Deixa, Dinho, Lalabis, L’Esquisse, Milkshake, Nem O Mar Tem Tanta Água, O Fim da Imagem, Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo, Pe ataju jumali / Hot air, Procura-se Bixas Pretas, Promessa de um Amor Selvagem, Quando a noite ainda não existia, Quinze Primaveras, Rosa Neon, Se trans for mar, Shoes Off, Tá Fazendo Sabão, Tese de mestrado em História, Todas as Rotas Noturnas Conduzem ao Alvorecer, Travessias, Transviar, Um transe de dez milésimos de segundos.

As obras foram escolhidas por um time de curadores convidados pelo festival. O grupo conta com nomes de peso, como Ander Beça, realizador e psicanalista que atua em diversas frentes do audiovisual, como direção, montagem, preparação de elenco e atuação; Chico Ludermir, jornalista, artista multimídia e educador popular, sendo mestre em sociologia e integrante do Coquevídeo; e Mariana Souza, curadora de cinema com foco nas fronteiras entre linguagens visuais, sendo também idealizadora da Correnteza – Mostra Internacional de Cinema Atlântico –, e do curso “O cinema lésbico e as práticas de visibilidade”.

Sobre o Recifest

O 10º Recifest é produzido pelas produtoras Olinda Produções Audiovisuais e Casa de Cinema de Olinda. O festival também conta com o incentivo do FUNCULTURA-PE, do Governo de Pernambuco. Já a direção geral é de Rosinha Assis e a direção artística é de Carla Francine.

Esta edição faz uma homenagem à memória do ator, diretor e produtor de elenco Rutílio de Oliveria (in memoriam), um dos fundadores do festival e responsável por plantar as sementes da representatividade e da igualdade no cenário cinematográfico brasileiro anos atrás.

Vale lembrar que a 10ª edição do Recifest vai além das mostras competitivas. De forma geral, o festival se estende até o dia 30 de outubro, realizando atividades presenciais e virtuais nas cidades de Recife e Vicência. Entre as atividades programadas, mostras não competitivas, ações formativas e de interação de linguagens.

Confira a lista dos curtas-metragens selecionados:

A vida secreta de Delly, direção: Marlom Meirelles (PE)

Aceso, direção: Elissa de Brito (SP)

Anarriê, direção: Neto Astério (SE)

Arapuca, direção: Joel Caetano (SP)

As Inesquecíveis, direção: Rafaelly (La Conga Rosa) (DF)

Ave Maria, direção: Pê Moreira (RJ)

Casa de Bonecas, direção: George Pedrosa (MA)

De noite, na cama, direção: Malu Rizzo (PE)

Deus Não Deixa, direção: Marçal Vianna (RJ)

Dinho, direção: Leo Tabosa (PE)

Lalabis, direção: Noá Bonoba (CE)

L'Esquisse, direção: Tomas Cali (SP)

Milkshake, direção: Rosa Fernanda (PE)

Nem O Mar Tem Tanta Água, direção: Mayara Valentim (PB)

O Fim da Imagem, direção: Gil Baroni (PR)

Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo, direção: Renato Sircilli (SP)

Pe ataju jumali / Hot air (Ar quente), direção: Unides contra a colonização: muitos olhos, um só coração (RJ/ SP)

Procura-se Bixas Pretas, direção: Vinicius Eliziário (BA)

Promessa de um Amor Selvagem, direção: Davi Mello (SP)

Quando a noite ainda não existia, direção: Gabriel Coêlho (PE/ RJ)

Quinze Primaveras, direção: Leão Neto (CE)

Rosa Neon, direção: Tiago Tereza (MG)

Se trans for mar, direção: Cibele Appes (SP)

Shoes Off, direção: Everton Melo (PE)

Tá Fazendo Sabão, direção: Ianca Oliveira (BA)

Tese de mestrado em História, direção: Emi (SP)

Todas as Rotas Noturnas Conduzem ao Alvorecer, direção: Felipe André Silva (PB)

Travessias, direção: Ana Graziela Aguiar (DF)

Transviar, direção: Maíra Tristão (ES)

Um transe de dez milésimos de segundos, direção: Jamile Cazumbá (BA)

