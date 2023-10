Recifest encerra mostra competitiva com anúncio de vencedores; confira os premiados

A- A+

O Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero (Recifest) revelou, na última sexta-feira (20), os vencedores da sua 10ª edição. A premiação ocorreu durante a noite de encerramento da mostra competitiva de curtas-metragens, que ocorreu no Teatro do Parque.

Entre os destaques, estão “Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo” (SP), de Renato Sircilli, como Melhor Filme Nacional, e “Todas as Rotas Noturnas Conduzem ao Alvorecer” (PE), de Felipe André Silva, como Melhor Filme Pernambucano. Os dois filmes foram escolhidos pelo Júri Oficial.



Confira os premiados do 10º Recifest:

Melhor Roteiro ou Argumento: Marlom Meirelles pelo filme “A vida secreta de Delly", dirigido por Marlom Meirelles;

Melhor Direção de Arte: Tomas Cali, pelo filme "L’esquisse" dirigido por Tomas Cali;

Melhor Motografia: Thiago Amaral pelo filme "Arapuca" dirigido por Joel Caetano, de São Paulo;

Melhor Mom: Gisele Bernardes pelo filme "Transviar", dirigido por Maíra Tristão, do Espírito Santo;

Melhor Montagem: Arthur Tuoto pelo filme “O fim da imagem", dirigido por Gil Baroni (PR);

Prêmio de Melhor Intérprete: Paulo Goya e Wilson Rabelo, pelas atuações no filme "Os animais mais fofos e engraçados do mundo", de Renato Sircilli (SP);

Melhor Produção: Yannick Beauquis e Quentin Brayer pelo "L’esquisse" dirigido por Tomas Cali;

Melhor Direção: Renato Sircilli pelo curta "Os animais mais fofos e engraçados do mundo";

Menção Honrosa: "De noite, na cama" dirigido por Malu Rizzo, uma ficção, de Pernambuco;

Menção Honrosa: "Procura-se bixas pretas", documentário, dirigido por Vinicius Eliziário, da Bahia;

Melhor Filme Pernambucano do Júri Oficial: "Todas as rotas noturnas conduzem ao alvorecer" dirigido por Felipe André Silva;

Melhor Filme Nacional do Júri Oficial: Renato Sircilli pelo curta "Os animais mais fofos e engraçados do mundo";

Melhor Filme Nacional pelo Júri Popular: "Aceso" dirigido por Elissa de Brito, ficção, de São Paulo;

Melhor Pernambucano pelo Júri Popular: "De noite, na cama" dirigido por Malu Rizzo.



