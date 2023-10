A- A+

CINEMA Recifest encerra sua 10ª edição com premiação e documentário que homenageia Zé Celso O filme "Máquina do Desejo", sobre os 65 anos do Teatro Oficina, será exibido nesta sexta-feira (20)

A 10ª edição do Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero (Recifest) encerra a sua programação de exibições nesta sexta-feira (20). A partir das 19h, no Teatro do Parque, será apresentado o documentário “Máquina do Desejo”.

Dirigido por Joaquim Castro e Lucas Weglinski, o filme é uma homenagem é uma homenagem aos 65 anos do Teatro Oficina e ao legado do seu fundador, José Celso Martinez, que faleceu em julho deste ano.

Antes da sessão, o público vai acompanhar um bate-papo com os curadores do Recifest 2023, que vão falar sobre o processo de escolha dos filmes. Fechando a noite, às 21h, será realizada a cerimônia de entrega dos Troféus Rutílio de Oliveira aos vencedores desta edição.



As atividades do festival não terminam com o fim das suas exibições. As experiências formativas seguem até o dia 29 de outubro, com oficinas em escolas públicas, penitenciárias e centros sociais do Recife e de Vicência.

