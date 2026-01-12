Seg, 12 de Janeiro

RECIFOLIA 2026

Recifolia retorna como camarote no Galo da Madrugada; veja detalhes

Camarote Recifolia ficará em ponto estratégico no percurso do maior bloco de Carnaval do mundo

D´Breck se apresenta no Camarote Recifolia - Foto: Divulgação

O bloco que fez história como um dos mais populares carnavais fora de época do Recife, o extinto Recifolia retorna em formato de camarote.

O Camarote Recifolia será no Galo da Madrugada, no próximo dia 14 de fevereiro, com apresentações confirmadas de Nanara Belo e Seu Digão, reunindo ritmos como axé, forró e sertanejo.

O grupo de samba D´Breck também se presenta no Camarote Recifolia. Os ingressos já estão senod vendidos. 

O camarote ficará na Rua Bonsucesso, no bairro São José, que faz parte do percurso do tradicional bloco. 

As entradas podem ser adquiridas nas unidades da Casa do Pará, Trois e Crosby, além do site Evenyx.


Serviço
Camarote Recifolia
Quando: 14 de fevereiro
Onde: no Galo da Madrugada
Valor: a partir de R$ 300 no site Evenyx
Instagram: @recifolianogalo

*Com informações da assessoria de imprensa

