FESTA

Recifolia volta em 2026 como camarote no Galo da Madrugada

Micareta marcou época no Recife nos anos 1990 e retornará em formato diferente

Recifolia vai voltar em 2026, mas como camarote do Galo da MadrugadaRecifolia vai voltar em 2026, mas como camarote do Galo da Madrugada - Foto: Arquivo/Recifolia

O Recifolia, micareta que marcou época no Recife nos anos 1990, vai voltar em formato diferente. Agora, a saudosa festa empresta seu nome para um novo camarote do Galo da Madrugada no carnaval de 2026.

A estrutura do Camarote Recifolia será instalada na rua do Bonsucesso, no bairro de São José, entre a avenida Sul e a rua Imperial. O espaço terá open bar e programação musical própria, que ainda será revelada. 

O camarote é, segundo os organizadores, uma opção para os foliões acompanharem o desfile com segurança, conforto, serviços diferenciados e um ambiente exclusivo. A venda dos ingressos iniciaram nesta quarta-feira (08).

Serviço:
Camarote Recifolia
Quando: 14 de fevereiro
Onde: Rua do Bonsucesso (Bairro de São José, Recife)
Ingressos a partir de R$ 300, à venda pelos site Evenyx 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

