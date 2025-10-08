A- A+

FESTA Recifolia volta em 2026 como camarote no Galo da Madrugada Micareta marcou época no Recife nos anos 1990 e retornará em formato diferente

O Recifolia, micareta que marcou época no Recife nos anos 1990, vai voltar em formato diferente. Agora, a saudosa festa empresta seu nome para um novo camarote do Galo da Madrugada no carnaval de 2026.

A estrutura do Camarote Recifolia será instalada na rua do Bonsucesso, no bairro de São José, entre a avenida Sul e a rua Imperial. O espaço terá open bar e programação musical própria, que ainda será revelada.

O camarote é, segundo os organizadores, uma opção para os foliões acompanharem o desfile com segurança, conforto, serviços diferenciados e um ambiente exclusivo. A venda dos ingressos iniciaram nesta quarta-feira (08).

Serviço:

Camarote Recifolia

Quando: 14 de fevereiro

Onde: Rua do Bonsucesso (Bairro de São José, Recife)

Ingressos a partir de R$ 300, à venda pelos site Evenyx



*Com informações da assessoria de imprensa.

