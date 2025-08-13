A- A+

MÚSICA Recital Agreste, de Romildo Melodias, estreia nesta sexta-feira (15), em Olinda O espetáculo, que já percorreu cidades do Agreste pernambucano, traz à Região Metropolitana música, poesia e convidados especiais da cultura nordestina

O poeta, compositor e filósofo Romildo Melodias apresenta, pela primeira vez na Região Metropolitana do Recife, o Recital Agreste. O espetáculo, que já passou por diversas cidades do Agreste pernambucano, chega a Olinda nesta sexta-feira (15), às 19h, na Casa Desmantelo Azul, no Carmo.

Com canções autorais, releituras de ícones nordestinos como Alceu Valença, Dominguinhos, Luiz Gonzaga e do mineiro Paulinho Pedra Azul, além de poemas de autores do Agreste e Sertão, como Zeto e Bia Marinho, Romildo conduz o público por quatro atos que simbolizam “o reconhecimento do artista como artista; o encontro com suas referências; o passeio pelo mundo ou pelos mundos; e, finalmente, o fechamento do ciclo, retornando para si mesmo, como uma volta”, explica o artista.

O Recital Agreste já percorreu cidades como Bom Conselho, Garanhuns e Caruaru, chegando até Arapiraca, no agreste alagoano. Nesta edição em Olinda, Romildo divide o palco com artistas que carregam a mesma sensibilidade afetiva e poética do recital, entre eles Callu (Recife), Ednardo Dali (São José do Egito) e Jerimum de Olinda.

O espetáculo ainda conta com convidados especiais que representam um verdadeiro encontro cultural do Nordeste: Nosly (MA), Galvöao (PB), Milton Raulino (PE), Mago Veio (AL) e Mestre Ulisses (PE).

Romildo Melodias

Poeta, compositor, músico autodidata, produtor cultural e filósofo natural de Bom Conselho (PE). A música faz parte de sua vida desde a infância. Autodidata, iniciou sua jornada na bateria aos 7 anos, migrou para o violão aos 13 e nunca deixou de cantar.

Em 2020, decidiu viver integralmente da arte, desenvolvendo uma sonoridade que ele define como "Música Agreste", mesclando poesia, rock, afrolatinidades e ritmos nordestinos. No ano seguinte, criou o projeto Romildo e os Camaradas, levando suas composições ao público de sua terra natal, Bom Conselho.

No recital atual, traz à cena elementos simbólicos de seu berço cultural, como o riacho Lava Pés, que abre o espetáculo. Em 2024, lançou o single Louco Mutante, disponível em todas as plataformas digitais. Este ano, iniciou a circulação do projeto musical Reunião entre Agrestes (2025). Romildo também ministra oficinas de criação poética focadas na identidade cultural do Agreste, valorizando oralidade e poesia popular.

“Minha arte nasce de uma conexão com o meu território e minhas vivências. Sou um mensageiro do Agreste, e o Recital Agreste é a expressão dessa ligação entre música, poesia e filosofia. É um reencontro com minhas raízes que se expressa em força e sentimento. Ao longo do caminho, percebo nos olhos do público o brilho do pertencimento, e isso me emociona profundamente. Ano passado, lancei meu primeiro single, um passo importante para reafirmar a essência do Agreste”, revela Romildo Melodias.

Com informações da assessoria.

Veja também