Recital de Fernanda Montenegro abre atividades culturais da ABL em 2025

A programação cultural da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2025 pretende fazer jus ao seu slogan: “imortal a cada dia”.

Ao longo do ano, serão realizadas 38 conferências nas terças-feiras, sempre às 16h; para as quintas-feiras, às 17h30, estão previstos, lançamentos de livros, exibições de filmes, mesas-redondas e peças teatrais.

Os eventos têm entrada gratuita (inscrições podem ser feitas pelo site da instituição).

Após quatro meses de recesso na Casa de Machado de Assis, as atividades se iniciam nesta terça-feira (11), às 16h, com um recital de Fernanda Montenegro no Teatro R. Magalhães Jr da ABL.

O evento teve os ingressos esgotados em tempo recorde, mas novas vagas serão abertas nesta segunda-feira (10) a partir das 10h.

Em sua primeira performance pública desde que “ Ainda estou aqui” venceu a estatueta de melhor filme estrangeiro no Oscar, a atriz e acadêmica lerá textos de 14 colegas de fardão.

No repertório, contos e crônicas de Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antônio Torres, Domício Proença Filho, Edgard Telles Ribeiro, Godofredo de Oliveira Neto, Heloisa Teixeira, Ignácio de Loyola Brandão, João Almino, Paulo Coelho, Rosiska Darcy de Oliveira, Ruy Castro e Machado de Assis.

Na véspera do recital, Fernanda irá de carro até São Paulo para apresentar a premiere do seu mais novo filme, “Vitória”. Logo em seguida, volta ao Rio para o evento na ABL.

Aos 95 anos, ela não poupa esforços para representar a academia.

"Estou ensaiando há um mês para a performance, cuidando de absorver o que cada um que me trouxe para ler publicamente" conta a atriz.

"Me preparei ao máximo nesta altura da minha vida, porque vejo como um ato importante para honrar a literatura dos colegas acadêmicos. Tenho muita expectativa para o evento. Porque viver é muito perigoso"

A atriz também comemora o sucesso internacional de “Ainda estou aqui” e de sua filha, Fernanda Torres.

"Minha filha atravessou a linha do Equador como personalidade brasileira" diz Fernandona.

"É uma mulher de grande qualidade humana, intelectual e artística. Estou até fazendo um discurso aqui, porque por mais que eu fale, o emocional não se esvazia"

No dia 18, às 16h, começa o ciclo de conferências “Lugares da Literatura”, coordenado pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, com historiador Luiz Antonio Simas dará a palestra “Samba de enredo e literatura”.

Como vem acontecendo nos últimos anos, os ciclos percorrerão tópicos variados, sempre dialogando com a literatura. Cada mês é dedicado a um tema e conta com a coordenação de um acadêmico.

Em abril, será a vez de “A literatura na Gramática”, pelo filólogo Ricardo Cavaliere, que apresentará um painel da relação entre a arte literária e a disciplina gramatical desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais.

Em maio, a editora e crítica literária Heloísa Teixeira administra um ciclo inteiro dedicado a Ariano Suassuna. Em junho, o diplomata e escritor Edgar Telles Ribeiro coordena o ciclo “Editar (n)o Brasil”.

Temas cruciais

Até dezembro, as conferências vão discutir temas como ambientalismo, política e memória, entre outros.

Há também ciclos recorrentes, que voltam todo ano, como a Cadeira 41, dedicada a personalidades que poderiam ter sido imortais, mas não ingressaram na ABL.

Este ano o ciclo acontece em agosto e contemplará os legados de Mario Quintana, Sérgio Buarque de Holanda, Capistrano de Abreu e Dorival Caymmi.

"Procuramos que apresentem a maior diversidade possível" diz o acadêmico Antonio Carlos Secchin, secretário-geral da ABL e coordenador-geral do Ciclo de Conferências.

"Ampliando a faixa de representatividade, mais de metade dos conferencistas estará falando na Academia pela primeira vez"

Para o presidente da ABL, Merval Pereira, a instituição seguirá exercendo um papel essencial na discussão de temas cruciais para a sociedade.

"A ABL será, mais uma vez, protagonista de debates de interesse público em temas importantes para a sociedade" diz o jornalista.

"A Literatura, o meio ambiente, a política, a saúde, a cultura e seus intérpretes estarão presentes na ABL em 2025, cumprindo sua missão de incentivar a leitura e ser referência em questões importantes no Brasil, contribuindo para o enriquecimento do patrimônio cultural do país. Abriremos a programação com um recital de nossa atriz maior, agora mais importante depois do Oscar de “Ainda estou aqui”, Fernanda Montenegro, que nos apresentará textos de 14 Acadêmicos, selecionados a dedo. Com certeza, será um espetáculo único que nos encherá de orgulho"

