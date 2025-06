A- A+

Luto Recluso, com dificuldades de locomoção e morando com a irmã: como foram os últimos meses de Cuoco Ator faleceu aos 91 anos

Galã histórico da TV brasileira e das novelas da Globo, Francisco Cuoco faleceu aos 91 anos nesta quinta-feira (19), em São Paulo. O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da cidade, e morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Nos últimos meses, Cuoco vinha lidando com muitos problemas de saúde, com crises de ansiedade e uma infecção nos rins. Também sofreu com o ganho de peso, chegando a pesar 130 kg, com sérias dificuldades de locomoção.

Atualmente, Cuoco morava em apartamento na Zona Sul de São Paulo com a irmã mais nova, Garcia Cuoco, de 86 anos, que contava com a ajuda de cuidadores no apoio ao irmão.

Em julho de 2024, o ator recebeu a equipe da TV Globo em sua casa para gravação de Tributo em sua homenagem.

Na ocasião, ele ainda estava um pouco melhor de saúde. A piora dos últimos meses fez com que passasse a evitar uma maior exposição, passando a dar poucas entrevistas e a viver uma vida reclusa.

Protagonista de clássicos folhetins, como "Selva de pedra" (1972), "Pecado capital" (1975) e "A próxima vítima" (1995), Cuoco mantinha um perfil oficial inativo no Instagram, confirmando a vontade de se expor pouco.

Sua última publicação foi em janeiro de 2022, quando postou uma mensagem de despedida para a atriz e amiga Françoise Forton (1957-2022).

Após o anúncio da morte do ator, muitos fãs aproveitaram o perfil para mandar mensagens de despedida para Cuoco.

"Você foi um dos nossos maiores", escreveu o seguidor Carlos Correia, em meio a muitas mensagens de "descanse em paz". Já Lorraine Martinez escreveu: "Assisti recentemente ao seu tributo pela a Globo, vai em paz na certeza que o seu legado e maestria permanecerão".

