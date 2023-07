REC'n'Play 2023: inscrições para o festival estão abertas

A- A+

O festival REC'n'Play 2023 - marcado para acontecer entre os dias 18 e 21 de outubro, no Bairro do Recife - está com inscrições abertas para edição, que podem ser feitas gratuitamente via link no Sympla.



Com a temática "Pontes pra Conectar as Margens", a edição 2023 do festival - promovido pelo Porto Digital e pela Ampla Comunicação - será aberta pela influencer pernambucana e ex-BBB Domitila Barros. Ela ficará à frente de uma palestra no Cinema do Porto, com acesso aberto ao público.







Além do tema central, o REC'n'Play também vai apresentar boas novas como a Arena de Negócios - espaço voltado à geração de novos empreendimento.



Ainda dentro da programação do evento, aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - marcado para os dias 5 e 12 de novembro - também serão realizados.

E para a "galera jovem", a Arena Gamer integra novamente a edição com jogos e competições virtuais. Máquinas e consoles de úyltima geração vão estar disponíveis aos participantes.

