A- A+

INOVAÇÃO E MÚSICA REC'n'Play 2025 com inscrições para a mostra LET'S Play abertas até domingo (24) As inscrições são gratuitas e a curadoria das atrações selecionadas será feita com a parceria do selo Estelita

De 15 a 18 de outubro, acontece a 7ª edição do REC’n’Play, festival de inovação e tecnologia que ocupará o Bairro do Recife, este ano com o tema “O futuro feito por gente!”

O evento também será palco da música produzida no estado, através do projeto LET'S Play, que está com inscrições abertas até o próximo domingo (24), para artistas e bandas que queiram participar.



As inscrições são feitas através do preenchimento de formulário online.

Este ano, o LET'S Play deixa de ser um concurso de bandas e passa a ser uma mostra da nova música autoral pernambucana. A curadoria em parce

Uma curadoria das atrações que serão selecionadas será feita em parceria com o selo Estelita, que escolherá os 20 artistas/bandas que integrarão a programação do LET'S Play, com apresentações durante os quatro dias do evento.

A avaliação considerará a qualidade do áudio e vídeo, apresentação geral, presença de palco, originalidade e impacto da mensagem.

Podem participar artistas e bandas com trabalhos autorais, de qualquer estilo musical, que tenham material gravado em áudio e vídeo disponível em plataformas como Spotify, Deezer, YouTube, Soundcloud ou similares.

O resultado será divulgado nas redes sociais do REC’n’Play, no dia 22 de setembro.

SERVIÇO

LET’s Play 2025

Inscrições: 18 a 24 de agosto (até 18h) – formulário online

Divulgação dos selecionados: 22 de setembro de 2025, nas redes sociais do REC’n’Play

Apresentações: 15 a 18 de outubro de 2025, Bairro do Recife – dentro da programação oficial do REC’n’Play

Informações: [email protected]

* Com informações da assessoria de imprensa



Veja também