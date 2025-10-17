Sex, 17 de Outubro

REC 'n' PLAY

Trupe L.A. Legria vai de Balão Mágico, Trem da Alegria e Sandy & Júnior, em show no Rec 'n' Play

Apresentação acontece neste sábado (18) na Praça do Arsenal, às 14h

Trupe L.A. Legria é atração neste sábado (18) na programação do Rec'n'Play, na Praça do ArsenalTrupe L.A. Legria é atração neste sábado (18) na programação do Rec'n'Play, na Praça do Arsenal - Foto: MS Fotografias/Divulgação

Para agradar aos pequenos e aos grandões também ou, pelo menos, aos saudosos de repertórios que passam pela Turma do Balão Mágico, Trem da Alegria e Sandy & Júnior, entre outros.

É o que promete o show deste sábado (18) da trupe L.A. Legria, na Praça do Arsenal, dentro da programação do último dia do Rec 'n' Play -  festival que vem movimentando o Bairro do Recife desde a última quarta (15).

Compõem, ainda, a apresentação da L.A. Legria, bailarinos e bailarinas. A ideia é botar todo mundo para dançar e rememorar os (bons) tempos de "Superfantástico", "Uni duni tê" e "Quando Você Passa", entre outras de um cancioneiro diverso para baixinhos e altinhos. 

No palco, o grupo formado por artistas que integram o L.A. Espaço Artístico e Cultural, Igor Valença, Lipe Brandão, Betina Monteiro, Belinha Mendes e Luciana Alves, que também assina a direção geral da trupe, promete, para além do repertório nostálgico, diversão e brincadeiras para o público.



SERVIÇO
Trupe L.A. Legria, no Rec 'n' Play
Quando: Sábado (18), às 14h
Onde: Praça do Arsenal, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @recnplayfestival

 

 

