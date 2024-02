A- A+

COLETIVO DE DANÇA RecorDança faz, em dois finais de semana, residência artística e apresentações no Daruê Malungo Encontros acontecem no último fim de semana de fevereiro e no primeiro de março

Agentes da dança, reunidos, para pensar e projetar conteúdos sobre a linguagem artística, vão 'ocupar' o espaço Daruê Malungo em dois finais de semana - sexta, sábado e domingo, dias 23, 24 e 25 de fevereiro, e no seguinte, dias 1°, 2 e 3 de março - em uma residência que vai contar com as pesquisadoras do coletivo Acervo RecorDança Ailce Moreira, Elis Costa, Ju Brainer e Taína Veríssimo, além de artistas convidados.



A ação pretende despertar reflexões sobre aspectos de linguagens artísticas da dança que merecem maior visibilidade em pesquisas na área, e como culminância dos encontros, no derradeiro dia da residência, domingo, 3 de março, será realizada uma mostra dos resultados intitulada "Confluência RecorDança" - com acesso gratuito ao público.



Sob fomento do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife, a residência pretende gerar resultados em múltiplos formatos, entre eles podcasts, vídeos, fotos e performance, a partir das questões debatidas pelos participantes durante os dias de imersão.



Posteriormente os registros serão disponibilizados no site do Acervo RecorDança - coletivo atuante em Pernambuco desde 2003, com ações, entre outras, de catalogação e difusão de memórias das danças do Estado em um acervo digital (www.acervorecordanca.com).

Artistas-pesquisadores da dança

Além das pesquisadoras do Acervo RecorDança, os artistas-pesquisadores da linguagem que atuam no Recife, Briê Silva (twerk), Cris Souza (quadrilha), G-black (break) e Nina Sousa (dança esportiva em cadeira de rodas), participam dos encontros.



Nina Sousa, dançarina/Crédito: Joselito Sousa





Paulinho 7 Flexas (caboclinho), Vilma Carijós (danças afro-brasileiras), Roberta Ramos (historiografia da dança) e Valéria Vicente (frevo e dança contemporânea), completam o rol de convidados da residência que, com o intuito de descentralizar o movimento, foi pensada para acontecer no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, que fica localizado no bairro Chão de Estrelas.

Serviço

Residência RecorDança 20 anos: Política do Encontro

Quando: de 23 a 25 de fevereiro, e de 1º a 3 de março

Onde: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo - Rua Passarela, 18a, Chão de Estrelas

Acesso gratuito no domingo, dia da mostra "Confluência RecorDança".

Mostra Confluência RecorDança**

Domingo, 03/03 - 15h às 17h.

Local: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo (Rua Passarela, 18a, Chão de Estrelas, Recife/PE).

**A mostra é aberta e gratuita ao público.

**As apresentações contarão com tradução em Libras.

