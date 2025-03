A- A+

recuperação Em recuperação de AVC, Toni Platão é transferido para o quarto após 4 meses no CTI Cantor está internado desde novembro e, agora, iniciará reabilitação

Boletim médico divulgado nesta quinta-feira (13) informa que o cantor Toni Platão teve alta do CTI e foi transferido para um quarto do Hospital Adventista Silvestre, onde está internado desde 11 de novembro para tratar um grave acidente vascular cerebral. Ele seguirá no hospital em reabilitação.

O boletim é assinado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer e pelos médicos Henry Silva e Scyla Salgado.

Primeira internação em setembro

Toni Platão, de 62 anos e casado com a coreógrafa Deborah Colker, tinha sido internado em setembro de 2024 para colocar um stent. Na época, Platão deu a notícia do procedimento em suas redes sociais com bom humor:

"Alô, rapaziada! Venho aqui comunicar que, como sempre uma hora ela chega, a minha conta chegou e tô pagando agora. Depois de anos de tabagismo, minhas carótidas pediram arrego, entupiram. No momento me encontro internado".

Em novembro do mesmo ano, como informou o colunista do Globo Ancelmo Gois, cantor sofreu o AVC que o mantém internado desde então.

Leia íntegra do boletim médico:

"Comunicamos que o Sr. Antônio Rogério Coimbra, também conhecido como Toni Platão, radialista, cantor, comentarista de futebol, iniciou sua internação no Hospital Adventista Silvestre desde o dia 11 de novembro de 2024, devido a um grave acidente vascular cerebral. Na ocasião, ele necessitava de tratamento cirúrgico e cuidados intensivos, os quais foram prestados de imediato pela instituição.

Desde os procedimentos iniciados e mais intensamente nas últimas semanas, Toni vem apresentando uma melhora neurológica considerável e progressiva, o que lhe garantiu a alta no dia 12 de março de 2025, do CTI para o quarto, onde continuará sua reabilitação."

