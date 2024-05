Recuperado, Tony Ramos fala ao Fantástico: 'Sempre valorizei a vida e, agora, valorizo muito mais'

A- A+

Este sábado, o ator Tony Ramos recebeu a equipe do programa Fantástico para falar sobre as duas cirurgias no cérebro as quais foi submetido nos últimos dias, em decorrência de um hematoma subdural e de distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

Tony foi internado no dia 16, após sentir-se mal, e recebeu alta na última quarta-feira.

"Sempre valorizei a vida e, agora, depois do que aconteceu, valorizo muito mais", disse o ator ao repórter Hélter Duarte. Na entrevista, ele também fez uma declaração de amor à esposa, Lidiane Barbosa, com quem é casado há 58 anos e que o socorreu: "Somos um só corpo."

Logo que internado, Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia no cérebro para a realização da drenagem de hematoma subdural.

O problema acontece quando há um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, algo que costuma ocorrer, na maioria dos casos, após uma pancada na cabeça.

Entre os sintomas, estão dor de cabeça intensa, vômitos, fala arrastada e confusão mental. A condição, no entanto, pode também não apresentar sintomas.

Tony Ramos, que completou seis décadas de carreira este ano, esteve no elenco da novela " Terra e paixão" (2023) e estava filmando "A lista", longa inédito de José Alvarenga Jr. protagonizado por Lilia Cabral.

Além do trabalho no cinema, Tony estava em cartaz nos palcos de São Paulo, junto à atriz Denise Fraga, com a peça "O que só sabemos juntos", que estreou no final de abril e seguiria até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Veja também

Fábio Jr. Fábio Jr. relembra relacionamentos com Maria Bethânia e Gal Costa: "Foi bom demais"