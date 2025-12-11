A- A+

RECIFE Rede Compaz apresenta espetáculo de fim de ano no Teatro do Parque neste domingo (14) Montagem reúne turmas de dança, música, teatro e capoeira dos equipamentos socioculturais

A Rede Compaz, ligada à Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, realiza neste domingo (14), às 17h, no Teatro do Parque, o espetáculo de fim de ano “Compaz de Esperança”, que marca a conclusão das atividades de 2025.

A apresentação destaca o trabalho artístico desenvolvido ao longo do ano pelas turmas de dança, música, teatro e capoeira dos diversos equipamentos da rede. O evento é destinado aos usuários e profissionais das unidades do Compaz e familiares e convidados.



O enredo acompanha Júlia, uma jovem da periferia que vive num mundo sem cor e decide desafiar o silêncio e a apatia ao seu redor.

Movida pela vontade de reencontrar a esperança, ela parte numa jornada onde encontra pessoas resilientes que também lutam diariamente para manter vivos os sonhos e transformar realidades.

O espetáculo contará com apresentações das turmas de balé dos Compaz Ariano Suassuna, Paulo Freire, Dom Hélder Câmara e Eduardo Campos; das turmas de capoeira dos Compaz Eduardo Campos, Ariano Suassuna e Leda Alves; além das turmas de Dança Popular e Ritmos dos Compaz Miguel Arraes, Paulo Freire, Leda Alves e Eduardo Campos.

O coral da Biblioteca Júlia Santiago, do Compaz Miguel Arraes, também participará da programação.

Misturando balé clássico, dança popular, capoeira e contação de histórias, a montagem ilumina o percurso de Júlia, que ousa acreditar no retorno da alegria.

Para a secretária executiva de Cidadania e Cultura de Paz, Gabriela Moura, o espetáculo simboliza o impacto das ações desenvolvidas ao longo do ano.

“O Compaz de Esperança representa tudo o que construímos: uma rede de cuidado, pertencimento e transformação. Ver crianças, jovens, adultos e idosos no palco, celebrando a força da cultura e da convivência, é a prova de que a esperança continua a ser o nosso maior compromisso com a cidade”, destacou.

