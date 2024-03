Rede de cassinos MGM nega que Bruno Mars tenha dívida de US$ 50 milhões

A- A+

A MGM Cassinos negou que Bruno Mars tenha uma dívida com eles de US$ 50 milhões (cerca de R$ 250 milhões). No último fim de semana, o site "Newsnation" publicou uma matéria afirmando que o cantor teria se excedido no jogo e estaria devendo essas cifras milionárias. Representantes da empresa disseram à revista Variety e disse que a notícia é "completamente falsa".

“Estamos orgulhosos da nossa relação com Bruno Mars, um dos artistas mais entusiasmados e dinâmicos do mundo”, escreveram num comunicado. “Desde seus shows no Dolby Live no Park MGM até o novo lounge Pinky Ring no Hotel Bellagio, a marca de entretenimento de Bruno atrai visitantes de todo o mundo. A parceria entre MGM e Bruno é antiga e enraizada no respeito mútuo. Qualquer especulação em contrário é completamente falsa; ele não tem dívidas com a MGM. Juntos, estamos entusiasmados em continuar criando experiências inesquecíveis para nossos hóspedes.”

A parceria de Bruno com os cassinos da MGM é antiga, segundo a revista. Desde 2016, ele faz as chamadas residências (shows fixos em resorts) de Las Vegas e, recentemente, abriu um clube dentro do Bellagio Hotel and Casino, local onde foi gravado o clipe da música "24k Magic", que pertence a MGM.

Segundo o site Celebrity Net Worth, conhecido nos EUA por levantar informações sobre a riqueza de celebridades, Bruno Mars tem um patrimônio líquido estimado em $175 milhões de dólares (cerca de R$ 863 milhões).

Nascido como Peter Gene Hernandez, Mars demonstrou desde cedo um talento musical excepcional. Vindo de uma família de artistas, ele começou sua jornada como imitador do Elvis, ganhando destaque em diversas apresentações e participações em programas de televisão. Seu salto para a carreira autoral veio após se mudar para Los Angeles, onde, apesar das dificuldades iniciais, assinou contrato com a Motown Records e formou o grupo The Smeezingtons, responsável por escrever sucessos para outros artistas.

No entanto, foi em 2009 que Bruno Mars consolidou sua própria carreira, colaborando em grandes sucessos como "Nothing on you" de B.o.B e "Billionaire" de Travie McCoy. A partir daí, sua ascensão foi meteórica, com o lançamento de singles e álbuns aclamados pela crítica e pelo público, como "Just the way you are" e "Doo-Wops & Hooligans", que venderam milhões de cópias em todo o mundo.

A trajetória musical não apenas lhe rendeu uma coleção de prêmios, incluindo 15 Grammys, mas também significativos ganhos financeiros. Em 2013, por exemplo, Mars ganhou cerca de US$ 38 milhões tirando impostos e despesas, solidificando sua posição como um dos músicos mais bem pagos do mundo.

