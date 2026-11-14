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DOCUMENTÁRIO

Redes reagem às falas de Suzane Von Richthofen em novo documentário: 'Não acredito em uma palavra'

Cortes da produção da Netflix, que estreou dia 11, viralizaram nas redes sociais

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'Podia ter parado, mas não parei', diz Suzane von Richthofen em documentário da Netflix'Podia ter parado, mas não parei', diz Suzane von Richthofen em documentário da Netflix - Foto: Divulgação/Netflix

O novo documentário da Netflix sobre Suzane Von Richthofen continua dando o que falar. Três anos após sair da prisão, a paulista voltou a falar sobre o crime que chocou o Brasil. Em 2002, ela foi condenada pelo assassinato de seus pais, assim como os irmãos Daniel e Christian Cravinhos.

O documentário estreou dia 11 de novembro e trechos com falas polêmicas de Suzane estão sendo compartilhados nas redes.

Em um desses cortes, ela conta como o representante do Ministério Público teria se declarado por ela durante um encontro. Houve quem ficasse surpreso com o suposto deslumbramento de Suzane ao narrar a situação: "Uma das partes que mais me deixou boquiaberto foi esse trecho onde a Suzane Von Richthofen conta essa situação como se tivesse vivido um filme de princesa pop star".

A credibilidade de Suzane Von Richthofen no documentário vem sendo questionada pelos espectadores. No X, uma internauta usou um meme de Suzana Vieira para traduzir sua reação ao ouvir a entrevistada falar: "to assistindo o documentário da suzane von richthofen exatamente assim, nao acredito em uma palavra q sai da boca dessa mulher", escreveu.

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Em um momento, Suzane Von Richthofen descreve de forma teatral o que sentiu ao ir ao motel com Daniel após assassinato dos pais: "A tragédia estava entre nós. A morte de duas pessoas, ela estava entre nós. Não éramos mais iguais. Não éramos mais os mesmos. Entende?"

Diversos espectadores se surpreenderam com uma cena em que a natureza parece dialogar com o relato da entrevistada. Em um trecho, Suzane conta como o clima na mansão Richthofen pesava quando ela citava o nome de Daniel. No mesmo instante, na janela ao fundo, é possível perceber e ouvir o vento e a chuva se intensificando no lado de fora da casa.

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