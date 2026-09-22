A- A+

luto Redes sociais da dupla Rick e Renner postam nota oficial sobre morte do sertanejo Cantor sertanejo estava em helicóptero que caiu em Santa Catarina

Com a confirmação da morte, nesta terça-feira, do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, num acidente de helicóptero em Santa Catarina que deixou um total de cinco mortos, a equipe de Rick e Renner postou uma nota oficial nas redes sociais da dupla.

O artista estava em um helicóptero que caiu na Serra Catarinense.

“Com imenso pesar, confirmamos o falecimento de Rick, cantor da dupla Rick e Renner, ocorrido nesta data”, diz o comunicado. A equipe descreve o artista como alguém que “marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja”.

Na mensagem, também é destacado o legado deixado pelo cantor. “Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam".

O texto termina com um agradecimento pelas manifestações recebidas desde o desaparecimento da aeronave e informa que detalhes sobre o velório e a despedida serão divulgados posteriormente. “Descanse em paz, Rick”, encerra o comunicado.

Colegas lamentam perda

Mais cedo, muitos artistas lamentaram a morte de Rick, como Ana Castela, Simone Mendes e Marcos e Belutti. "Que o senhor os receba e ele conforte o coração de todos", escreveu Simone com uma foto de Rick e de Bruno Avelar, empresário da dupla que estava a bordo e também morreu.

Quem também deixou seu pesar foi Ana Castela. "Deus conforte o coração de toda a família", escreveu a Boiadeira.

Com um vídeo, Michel Teló se despediu do amigo, que descreveu como um "cara de muita fé, talento e personalidade".

"Apaixonado pelos seus, pela família, por Nossa Senhora Aparecida e por Jesus Cristo. Meu carinho e minha solidariedade à família do Rick, ao Renner, aos amigos, aos fãs e a todas as famílias que hoje choram as perdas desse acidente tão triste. Que Deus receba cada uma dessas vidas em Seus braços e dê força e consolo aos corações de todos que ficam. Que Nossa Senhora Aparecida os acolha e interceda por cada família neste momento de tanta dor. Descansem em paz", escreveu Teló.

Já a dupla sertaneja Marcos e Belutti deixou a seguinte homenagem: "Hoje, com muita tristeza, nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, e amigos, das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, e o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil".

No perfil oficial da dupla Bruno e Marrone, os lamentos de que a "estrada ficou mais triste".

"Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também", diz o post.

José Divino Neves, mais conhecido como Rionegro, da dupla com Solimões, postou um vídeo de Rock tocando violão, com os dizeres:

"Meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade. Aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna!!".

A dupla Zé Neto e Cristiano, no perfil oficial, postou uma imagem de Rock, chamando-o de "ídolo". "Descanse em paz, ídolo".

Após saber da morte dos ocupantes do helicóptero, Luan Santana, nos Storyies, postou apenas uma imagem preta com a palavra "luto".

Luciano, irmão de Zezé di Camargo, relembrou o amigo. Foi a dupla, aliás, que ajudou Rick e Renner a ingressarem numa gravadora, após assistirem a um show deles.

"Nessas horas, nos faltam palavras, e é também num momento assim que nos voltamos a Deus pedindo por todos os familiares", escreveu Luciano. "Que Jesus em sua infinita misericórdia os confortem".

O acidente

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto da aeronave, que havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao local previsto. A quinta vítima do acidente ainda não foi identificada.

O cantor formava com Renner, nome artístico de Ivair dos Reis Gonçalves, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo brasileiro. Os dois se conheceram em Brasília e iniciaram a parceria em 1986. Ao longo de quatro décadas, lançaram sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Só Pensando em Você”, além de terem passado por períodos de separação e retorno.

Rick e Renner voltaram a trabalhar juntos em 2018, após novos projetos individuais, e permaneciam em atividade. Em 2026, a dupla completava 40 anos de trajetória.

Veja também