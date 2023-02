Redes sociais de Rita Lee atualizam sobre estado de saúde da cantora; confira

A- A+

As redes sociais de Rita Lee publicaram novidades sobre o estado de saúde da cantora na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a atualização, a artista está bem e se recuperando, mas não desconsidera novas internações.

“Gente, quero lhes informar que Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapia a serem realizados, que resultaram eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos”, informa o texto publicado.

Ainda, o texto agradece aos fãs pelo carinho dado à cantora. “Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo”, continuou.

Entenda o estado de saúde de Rita Lee

Rita Lee foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada da última sexta-feira (24). Com 75 anos, a rainha do rock brasileiro foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021.

Durante o tratamento, Rita evitou aparecer na mídia e ficou longe dos holofotes. Em abril de 2022, ela compartilhou a notícia de que estava curada, mas evitou comemorar o diagnóstico.

