Sex, 29 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

RedeTV! amplia espaço de Sonia Abrão e aposta em nova faixa para turbinar audiência

A apresentadora passará a ocupar três horas da programação diária da emissora

Reportar Erro
Sonia Abrão comanda o ''A Tarde é Sua'' na RedeTV!Sonia Abrão comanda o ''A Tarde é Sua'' na RedeTV! - Foto: Chico Audi/Divulgação

A RedeTV! anunciou uma mudança significativa em sua programação e escolheu uma de suas maiores apostas para liderar a reformulação. A partir de 8 de junho, Sonia Abrão passará a comandar uma edição especial do "A Tarde É Sua" na faixa do meio-dia, ampliando sua presença diária na grade da emissora. A informação foi confirmada no programa desta quinta-feira, 28, pela própria apresentadora.

Ao entregar à jornalista um espaço historicamente desafiador em termos de audiência, a emissora busca fortalecer um período que enfrenta dificuldades para atrair público e competir com os telejornais das concorrentes.

Leia também

• João Bosco e os Gilsons puxam o ritmo na agenda do fim de semana no Recife e RMR; confira

• Gilsons traz turnê "Eu Vejo Luz" ao Teatro Guararapes, no Centro de Convenções

• Anitta anuncia música da Copa do Mundo em parceria com Lisa, do Blackpink, e Rema

A edição extra será exibida de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, funcionando como uma extensão do tradicional programa de entretenimento e substituindo o programa "A Hora do Zap". Já a versão principal permanece inalterada, indo ao ar das 15h às 17h.

Com a mudança, Sonia Abrão passará a ocupar três horas da programação diária da RedeTV!, reforçando seu papel como um dos principais nomes do canal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter