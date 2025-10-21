"Reencarne" é a nova aposta do Globoplay: uma série de terror com Taís Araújo

A- A+

Com um território repleto de lendas, medos coletivos e imaginários populares sombrios, o gênero do terror é um espaço fértil para autores nacionais. Mergulhando em ricas narrativas fantasiosas, a plataforma de streaming Globoplay lança o thriller “Reencarne” a partir da próxima quinta, dia 23.



Terror

Com uma trama intensa e provocadora, “Reencarne” mistura terror, suspense e drama existencial em um cenário pouco explorado pelo gênero: o cerrado brasileiro. “Gosto de dizer que é um terror sertanejo. A gente homenageia o terror clássico, mas traz para o Centro-Oeste brasileiro, o que torna a experiência única”, explica Juan Julian, que assina a criação do enredo com Amanda Jordão, Elisio Lopes Jr, Flávia Lacerda e Igor Verde.



A história gira em torno de Túlio, papel de Welket Bungué, ex-policial que sai da prisão após 20 anos, condenado pela morte de seu melhor amigo, Caio, de Pedro Caetano. Sua vida muda radicalmente quando Sandra, vivida por Julia Dalavia, aparece dizendo ser a reencarnação de Caio.



“O terror é um gênero popular, mas ainda pouco explorado no Brasil em produções voltadas para o grande público”, afirma Amanda Jordão.



Ceticismo

Enquanto isso, o cirurgião Dr. Feliciano, papel de Enrique Diaz, ultrapassa todos os limites para salvar sua esposa doente, e a Delegada Bárbara Lopes, de Taís Araújo, investiga uma série de assassinatos marcados por ferimentos misteriosos – e começa a viver experiências sobrenaturais que desafiam sua visão racional do mundo.



“Não tive muito contato com produções de terror, mas acho um mundo muito interessante. Cheio de códigos e estrutura dramatúrgica. É uma dramaturgia que causa efeito. A série tem uma qualidade enorme técnica”, aponta.



Chefe da Divisão de Homicídios de Goiânia, a Delegada Lopes é uma mulher cética e dedicada à carreira, que vê sua vida pessoal e familiar ser invadida por fenômenos inexplicáveis.



A série “Reencarne” ainda é marcada por cenas de horror gráfico, elementos clássicos do terror como possessões e forças ocultas.



“A Lopes é uma personagem muito complexa, diferente de tudo o que já fiz. Ela não acredita no sobrenatural, mas é obrigada a lidar com ele quando isso começa a afetar sua filha dentro de casa”, revela Taís.



SERVIÇO

“Reencarne” – Estreia dia 23 de outubro, no Globoplay.

