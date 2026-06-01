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Revista promove reencontros de "Friends" e "Game of Thrones" em série de entrevistas

A nova temporada de "Actors on Actors", série de entrevistas promovida pela Variety, será exibida a partir desta quarta-feira (3) no canal da revista no YouTube

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Revista promove reencontros de "Friends" em série de entrevistasRevista promove reencontros de "Friends" em série de entrevistas - Foto: Reprodução/NBC

Tradicional série de entrevistas promovida pela Variety, "Actors on Actors" promoverá reuniões de alguns atores que trabalharam juntos em sucessos como "Friends", "Game of Thrones" e "Jogos Vorazes". A partir desta quarta-feira, 3, a revista publicará, em seu canal no YouTube, conversas entre Lisa Kudrow e Jennifer Aniston, Kit Harington e Peter Dinklage, Josh Hutcherson e Elizabeth Banks e mais.

Lisa e Jennifer, obviamente, atuaram juntas por 10 anos em "Friends" como Phoebe e Rachel, respectivamente. As duas somam diversos sucessos recentes, com Kudrow encerrando recentemente a série "The Comeback" após 20 anos e Aniston se preparando para a quinta temporada de "The Morning Show", da Apple TV. A entrevista das duas, que permaneceram amigas após o final da sitcom, abre a temporada do "Actors on Actors".

Também parceiros de longa data, Harington e Dinklage interpretaram Jon Snow e Tyrion Lannister em "Game of Thrones", dividindo diversas cenas no sucesso da HBO. O episódio com a conversa dos dois será disponibilizado em 5 de junho.

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Já Hutcherson e Elizabeth, que interpretaram, respectivamente, Peeta e Effie nas adaptações cinematográficas de "Jogos Vorazes", se reencontram no episódio programado para chegar ao YouTube no dia 11.

O universo de "Breaking Bad" também estará representado em "Actors on Actors". Em 9 de junho, Bryan Cranston, protagonista da série original, e Rhae Seehorn, que viveu Kim Wexler no derivado "Better Call Saul", ficarão frente a frente para discutir suas carreiras no programa da Variety.

Os pareamentos da nova temporada de "Actors on Actors" são Keke Palmer e Sharon Stone (4 de junho), Kerry Washington e Tony Goldwyn (6 de junho), Paul Anthony Kelly e Patrick Ball (7 de junho), Bowen Yang e Rachel Sennott (8 de junho), Marcelo Hernandez e Tracy Morgan (10 de junho), Noah Wyle e Sally Field (12 de junho), Claire Danes e Richard Gadd (13 de junho), Colman Domingo e Sarah Pidgeon (14 de Junho) e Jamie Lee Curtis e Mariska Hargitay (15 de junho).

Ao longo dos anos, "Actors on Actors" já contou com bate-papos com Adam Sandler e Brad Pitt, Zendaya e Andrew Garfield e Emily Blunt e Anne Hathaway. Os mais de 200 episódios da série estão disponíveis no YouTube da Variety.

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