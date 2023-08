Reese Witherspoon formaliza divórcio; veja qual a fortuna da atriz, a mais rica do mundo

A- A+

Quatro meses após anunciar o divórcio com o agente de talentos Jim Toth, a atriz Reese Witherspoon oficializou, enfim, a separação judicialmente. O casal assinou, nesta semana, um acordo de dissolução conjugal e também formalizou a guarda compartilhada do filho Tennessee, de 10 anos. As informações são do site americano "TMZ". De acordo com o veículo, ambos deram fim ao relacionamento de forma amigável.

Ao longo de 12 anos de relação, Reese Witherspoon e Jim Toth firmaram uma parceria profissional. O agente se tornou sócio da produtora fundada pela atriz, a Hello Sunshine, que levou às telas produções como as séries "Big little lies", "The Morning Show" e "Pequenos incêndios por toda parte".

De acordo com a revista "Forbes", publicação especializada no mercado financeiro, a estrela do filme "Legalmente loira" (2001) é a atriz mais rica do mundo. Ela alcançou o patamar após vender parte de sua produtora, detentora de títulos premiados e consagrados por crítica e público. De acordo com o levantamento, Reese tem hoje um patrimônio avaliado em US$ 440 milhões, o equivalente a mais de R$ 2,1 bilhões.

A atriz também continua sendo uma das mais rentáveis da história de Hollywood. De acordo com a "Forbes", a artista recebeu cerca de US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 99 milhões pela participação em fez episódios da série "The Morning Show", que estrela ao lado de Jennifer Aniston.

Witherspoon ainda recebe outros milhões para aparecer em filmes. A publicação "Celebrity Net Worth" aponta que, entre 2001 e 2012, a atriz ganhou cerca de US$ 15 milhões (ou R$ 74 milhões) por cada longa-metragem em que integrou o elenco.

Mansão em Los Angeles

Recentemente, Reese se mudou para uma mansão avaliada em US$ 20,5 milhões, em Los Angeles, nos EUA. Construída em 1993, a casa tem sete suítes, nove banheiros, sala de estar, sala de jantar, biblioteca... Veja fotos da residência a seguir.

