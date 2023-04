Refazenda lança coleção com estampa inspirada em Miró da Muribeca

A- A+

A Refazenda, marca de roupas pernambucana, lança uma coleção inspirada na obra do poeta Miró da Muribeca, que faleceu no ano passado Será na quarta edição do Livre com Texto, evento realizado junto com a Bienal do Livro de Pernambuco e com a Livraria da Praça, nesta quinta-feira (27), às 16h, no Borsoi Café.

A estampa criada para o projeto tem inspiração no poema “Recife”. Ela traz ilustrações assinadas pelo artista plástico paraibano Jeims Duarte, que tem seu trabalho centrado em duas temáticas complementares: o corpo e a cidade.

“Um pouco da sua personalidade ‘underground’ e transgressora aparece com cores fortes como o preto, o vermelho e o azul. As peças, assim como a obra de Miró, também são diferenciadas e exclusivas”, revela Magna Coeli, estilista da Refazenda.



As peças variam entre R$ 79 e R$ 209 e podem ser adquiridas no local. Lançamentos anteriores também estarão disponíveis durante o evento.

Serviço:

Livre com Texto

Nesta quinta-feira (27), às 16h

No Borsoi Café (Rua Artur Muniz, 82, Boa Viagem)

Entrada gratuita

