Refazenda lança novas coleções inspiradas em clássicos da literatura brasileira

Reunido arte, moda e literatura, o “Livre com Texto” ganha a sua terceira edição nesta terça-feira (9), a partir do meio-dia, no restaurante Cá-Já, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife.

O projeto é uma realização da marca de roupas Refazenda, em parceria com a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e a Livraria da Praça. Nesta nova edição, serão lançadas duas coleções inspiradas em obras de escritores brasileiros.

A coleção “O Guarani”, do livro de José de Alencar, é ilustrada por Fernando Remígio. Já “Essas Estórias”, baseada em Guimarães Rosa, carrega ilustrações da artista plástica carioca Aline Miguel.



“Convidamos ilustradores e artistas plásticos locais e nacionais para desenvolverem artes inspiradas em clássicos da nossa literatura. Dessa forma, as artes foram transformadas em estampas, que foram impressas em tecidos, que se transformaram em acessórios de moda”, explica Magna Coeli, estilista e empresária à frente da Refazenda.

As peças, que podem ser adquiridas no local, a partir de R$ 79, são lenços, echarpes, cangas, ecobags e pareôs. O acesso ao evento é gratuito.

