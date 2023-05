A- A+

Música Regente Joaquim leva forró à Casa Astral em evento solidário "Fuá do Regente"; saiba mais Arrecadação será revertida para a Biblioteca Comunitária do Poço da Panela

O grupo Regente Joaquim leva forró à Casa Astral no dia 20 de maio (sábado), a partir das 17h, com o "Fuá do Regente". Os ingressos custam R$ 50 reais, ou R$ 80 em combo com camiseta e copo temáticos da banda.

Toda a arrecadação do evento será revertida para a Biblioteca Comunitária do Poço da Panela, que também está recebendo doações de roupas, sandálias, sapatos, bolsas e brinquedos para seu brechó. As doações devem ser entregues na Rua Beira Rio, 22, Poço da Panela.

SERVIÇO

Fuá do Regente

Quando: 20 de maio, às 17h

Onde: Casa Astral

Ingressos: R$ 50 reais, ou R$ 80 em combo com camiseta e copo

