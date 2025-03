Reggae Roots PE 2025 ocupa a Rua da Moeda nesta sexta (7) e sábado (8)

A- A+

Nesta sexta (7) e sábado (8), a Rua da Moeda, no Bairro do Recife, recebe o VII Festival Grande Encontro Reggae Roots PE, reunindo diversos artistas da cena reggae pernambucana, além Amani Kush, atração convidada do Rio Grande do Sul. Nos dois dias, o festival começa às 19h.

A noite da sexta (7), será voltada à cultura Sound System, estilo precursor do reggae, amplamente conhecido na Jamaica e difundido no Maranhão. No Reggae Roots PE, a apresentação será do Sistema de Som Leão Conquistador, com seleção dos DJs Jah Leo, Caio Jahz, e convidados.

A noite contará, ainda, com a participação de Marcelo Santana e Amani Kush, cantor e compositor da GrooVI, que mostrará versões dub de seus trabalhos com a banda.

Já no sábado (8), a programação homenageia o cantor e compositor Ívano, lenda do reggae pernambucano, falecido em 2024. Abre a noite a banda Preto Reggae Band, com participação especial de Felipe Griô, irmão de Ívano.

Em seguida, vem o grupo Tambor Falante; logo após, o “Grande Encontro”, com Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica, Afonjah e Ednaldo Lima, quatro referências reggeiras e parceiros de Ívano.

Amani Kush, convidado diretamente do Rio Grande do Sul, encerrará a noite e o Reggae Roots PE.

Programação

Sexta, 7/3

19h | Sound System Leão Conquistador, com Jah Leo, Caio Jahz e convidados

Sábado, 8/3

19h | DJ Armadinho

19h30 | Banda Preto Reggae Band. (part. especial - Felipe Griô)

20h30 | Tambor Falante

21h30 | O Grande Encontro de Marcelo Santana, Gildo Brasáfrica, Afonjah e Ednaldo Lima

22:h30 | Amani Kush

SERVIÇO

VII Festival Grande Encontro Reggae Roots PE

Quando: Sexta (7) e sábado (8), a partir das 19h

Onde: Rua da Moeda, Bairro do Recife - Recfie-PE

Acesso gratuito

