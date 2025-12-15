Regina Casé recebe títulos de Cidadã Recifense e Cidadã Pernambucana nesta segunda-feira (15)
Cerimônia ocorre no Auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco
Regina Casé ganha homenagem nesta segunda-feira (15), às 18h, no Auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Na ocasião, a atriz e apresentadora recebe os títulos de Cidadã Recifense e Cidadã Pernambucana.
As honrarias foram propostas pelo vereador Eriberto Rafael (PSB), no âmbito municipal, e pelo deputado estadual Waldemar Borges (MDB), responsável pela iniciativa na esfera estadual.
Nascida no Rio de Janeiro, Regina Casé possui vínculos familiares com Pernambuco. Ela é neta de Ademar Casé, natural de Belo Jardim e pioneiro da radiofonia comercial no Brasil. O radialista e empresário foi, ao lado de Assis Chateaubriand, um dos responsáveis pela implementação na TV no País.
Com quase 50 anos de carreira, Regina iniciou sua trajetória artística aos 15 anos, quando fundou o grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone. Na TV e no cinema, viveu papéis de destaque, como no filme “Que Horas Ela Volta?” e na novela “Amor de Mãe”. Também se destacou à frente de programas como “Esquenta” e “Central da Periferia”.
*Com informações da assessoria de imprensa.