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Famosos Regina Casé comemora estreia da filha no teatro e relembra desafio enfrentando pela jovem Depois de estrear como atriz em 2025, no longa 90 Decibéis, Benedita faz sua primeira incursão no teatro com o monólogo Surda

A estreia de Benedita Casé nos palcos ganhou um significado especial para sua mãe, a atriz e apresentadora Regina Casé. Durante participação das duas no Conversa com Bial, na última terça-feira, 21, a veterana falou sobre o caminho percorrido pela filha até chegar ao teatro e relembrou os desafios enfrentados desde a infância por causa da perda auditiva.

Depois de estrear como atriz em 2025, no longa 90 Decibéis, Benedita faz sua primeira incursão no teatro com o monólogo Surda. No espetáculo, ela interpreta uma mulher que enfrenta a perda da audição em uma história inspirada em suas próprias vivências como pessoa surda. A peça também aborda os impactos da condição nas relações familiares e no ambiente de trabalho.

Regina contou que nunca imaginou que a filha seguiria a mesma profissão. Segundo ela, Benedita se formou em design e sempre demonstrou aptidão para a área visual. "Isso significa um enorme 'sim' para a vida depois de tantos 'nãos' que ela recebeu", refletiu.

A veterana relembrou os desafios desde a infância da filha, que nasceu ouvinte, mas perdeu a audição após receber uma alta dose de um antibiótico ototóxico durante o tratamento de uma pneumonia, ainda bebê. Regina disse que, desde então, ouviu repetidas previsões pessimistas sobre o futuro de Benedita.

"Quando ela nasceu, no dia seguinte já disseram: 'Não sei se ela vai sobreviver'. Depois vieram frases como 'Não sei se ela vai falar' e 'Não sei se ela vai usar Libras'. E ela se tornou justamente uma pessoa que trabalha com a fala, com a comunicação Você vê a surda se comunicando plenamente com o seu corpo, sua voz", concluiu Regina Casé.

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