CIDADÃ Regina Casé recebe títulos de cidadã pernambucana e recifense na Alepe A atriz e apresentadora carioca é neta do radialista Ademar Casé, de Belo Jardim, um dos grandes nomes da radiofonia brasileira

Reconhecimento em dose dupla para Regina Casé: a atriz, apresentadora, diretora e produtora carioca esteve no Recife, nesta segunda (15), para receber os títulos de cidadã pernambucana e recifense.

A solenidade aconteceu no auditório Senador Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa do Recife (Alepe), no centro do Recife. O auditório se encheu de fãs, artistas e familiares da artista que residem em Caruaru, para prestigiar a homenagem a Regina.

As titulações foram propostas pelo deputado estadual Waldemar Borges (MDB), no âmbito estadual, e pelo vereador Eriberto Rafael, no âmbito municipal.

Pernambuco no sangue

“Agora eu vou parar de mentir, porque eu vinha mentindo esse tempo todo, quando chegava alguém abrindo os braços e dizendo ‘Minha conterrânea!’, e eu falava ‘Claro!’”, disse Regina, que é carioca, sobre ser comumente confundida com uma nordestina, inclusive pernambucana.

Na verdade, Pernambuco já está em Regina desde que ela nasceu, pelo menos, geneticamente: ela é neta de Ademar Casé, natural de Belo Jardim, pioneiro da radiofonia comercial e um dos responsáveis pela implantação da televisão no País.

“Hoje, Pernambuco e o Recife não estão adotando Regina Casé. Nós estamos apenas reconhecendo um atraso, o que o coração do nosso povo já sabia há muito tempo. Regina sempre foi nossa”, disse o deputado estadual Waldemar Borges, em seu discurso.

“É muito importante esse reconhecimento a uma pessoa que dá tanta visibilidade à nossa cultura, a essa pessoa que tanto faz pelo nosso Brasil, que faz com que as pessoas se sintam pertencente. é o momento do povo recifense retribuir esse sentimento de pertencimento que Regina dá a todo brasileiro”, observou o vereador Eriberto Rafael.

Regina levou toda a família para acompanhar a homenagem. Chegaram com ela o marido, Estevão Ciavatta, os filhos Benedita e Roque, e o neto Brás. Na plateia, parentes de Regina, além de músicos como Michelle Melo, João do Morro, integrantes do Faces do Subúrbio, o pianista Amaro Freitas e a poetisa Luna Vitrolira.

