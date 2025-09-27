A- A+

FAMOSOS Regina Casé se emociona com a filha ao comprar doces de São Cosme e Damião: 'Não tem mulher igual' Atriz se comove com carinho recebido pela filha em passeio por centro comercial do Rio de Janeiro: 'Recobrei meu ânimo e alegria'

A atriz e apresentadora Regina Casé se derreteu pela filha Benedita Casé Zerbini, em passeio pelo centro comercial do Rio de Janeiro, na região da Saara, na última sexta-feira (26). As duas frequentam o local há muitas décadas — e anualmente compram doces de São Cosme e Damião para distribuir para crianças na data religiosa, que é celebrada neste sábado (27).



"Vou fazer uma declaração de amor para minha mãe agora e ao vivo", afirmou Benedita, em vídeo publicado no Instagram. "Toda vez que eu venho na Saara com ela, eu fico lembrando que há muitos anos a gente faz isso... Sei lá, é desde que eu nasci! E a gente sempre faz o mesmo trajeto", acrescentou a diretora audiovisual.

Regina se comoveu com as palavras da filha e retribuiu os dizeres. "A gente é assim! Quando a gente acorda triste, uma começa a puxar a outra, a levantar a outra... E é impressionante como a gente consegue. No fim da tarde, depois de tudo isso que a gente viveu no centro da cidade, eu recobrei meu ânimo e alegria e vi ela recobrar sua potência e grandeza, porque beleza ela não perde nunca", contou.

São Cosme e Damião

Neste sábado, 27 de setembro, comemora-se o dia de Cosme e Damião. No Rio de Janeiro, seguindo a tradição, é grande a lista de lugares em que haverá distribuição de saquinhos de doces, espalhados por toda a cidade. A programação inclui missas, música, lançamento de livro e até o cardápio com o caruru, comida tradicional em homenagem aos santos gêmeos.

