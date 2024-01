Regina Casé teve lesão na córnea causada por cola de cílio postiço: "Fiquei dois dias sem enxergar"

A- A+

Nesta sexta-feira (26), a atriz e apresentadora Regina Casé revelou, em uma rede social, ter passado dois dias sem enxergar devido a uma lesão na córnea causada por cola de cílios postiços. “Eu tive um troço muito brabo no olho, muito chato”, disse ela.

Em um vídeo, Casé aparece na Igreja de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, em Salvador, para agradecer à protetora da vista por sua recuperação. Atrás do templo, há uma gruta do século XVII que jorra água considerada milagrosa pelos fiéis.

O acidente aconteceu no final no ano passado, em Nova York, onde Casé estava para participar de um evento. A cola de cílios postiços aplicada durante a maquiagem impediu a lubrificação dos olhos da atriz, que teve uma “lesão química na córnea”. A ar gelado do inverno nova-iorquino piorou situação. Casé foi cinco vezes ao oftalmologista na cidade americana. O médico disse que a córnea da atriz “estava parecendo as crateras da lua”. Ela ficou dois dias sem enxergar.



“Foi um pesadelo”, disse. “Eu só pensava nela, em Santa Luzia. Disse que quando eu chegasse na Bahia, viria atrás dessa água milagrosa para lavar meus olhinhos e terminar de ficar boa. Vou fazer como minha avó fazia: ‘Santa Luzia passou por aqui no seu cavalinho comendo capim.”





A atriz foi à igreja acompanhada de seu genro, João, marido de sua filha Benedita, que também teve um problema ocular recentemente.

Casé disse que demorou a compartilhar o ocorrido com seus seguidores por conta das festas de fim de ano. Ela de fato já está recuperada. Na segunda-feira (22), participou do ensaio do Cortejo Afro, em Salvador.

Veja também

RIO DE JANEIRO Réu pela morte de Jeff Machado estava cavando, no dia do assassinato, onde ator foi enterrado